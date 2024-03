El PP no respaldará que se retire el nombre del joven antifascista Guillem Agulló de un paseo de los Jardines de Viveros de la ciudad de València, por estar «a favor de la convivencia y no del frentismo», según ha adelantado el portavoz popular en el ayuntamiento, Juan Carlos Caballero. Caballero se ha pronunciado así sobre el anuncio que ha hecho este jueves el concejal de Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas (Vox), de que iba a retirar el nombre del joven antisfascista asesinado por un neonazi en 1993 de un paseo de Viveros porque fue «una imposición» de una opción política que ya no es la mayoritaria.

Sin embargo, el portavoz del PP ha explicado posteriormente sobre la iniciativa de sus socios de gobierno que se trata de una propuesta «de un grupo municipal más» que se sustanciará en la Comisión de Cultura y cada partido emitirá su voto, pero tras estudiarla el PP no la aceptará porque está «a favor de la convivencia». La propuesta del partido liderado por Santiago Abascal se ha hecho dos días después de que en Les Corts Valencianes Vox y PP hayan eliminado el premio que llevaba el nombre del joven y que desde 2016 galardonaba a personas o instituciones destacadas en la lucha contra la xenofobia, el racismo y los delitos de odio. La oposición ha afirmado que la propuesta de Vox de retirar el nombre de Guillem Agulló a un paseo de los Viveros supone dar «pasos atrás» en la memoria democrática, a juicio de Compromís, y adoptar decisiones que serían «incomprensibles» en cualquier país de Europa, en opinión de los socialistas.