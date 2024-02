El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contraatacado este miércoles recordando los casos de corrupción del PP a las acusaciones del líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre el «caso Koldo» y en las que ha criticado directamente al jefe del Ejecutivo : «Usted lo sabía y lo tapó» El «caso Koldo» ha protagonizado el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, la primera después de la decisión del exministro José Luis Ábalos (que no ha acudido a la cámara) de no renunciar al escaño por el «caso Koldo» y pasar al Grupo Mixto.

No ha hecho referencia alguna a esa decisión Sánchez en su intervención y se ha centrado en comparar la actitud de su partido contra la corrupción con la que ha venido teniendo el PP ante los casos que han ido surgiendo en esta formación. Unos casos que ha recordado después de la intervención del líder de la oposición en la que ha ido directamente a la crítica por el «caso Koldo»: «Sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó».

Ha precisado Feijóo que por la información existente, Sánchez sabía lo que ocurría al menos desde hace tres años y que por ello cesó a Ábalos como ministro. Pero ha señalado que, a la vez, aforó al exministro «por lo que sabía que pasaba en su partido», y dirigiéndose al presidente del Gobierno le ha pedido que no engañe a nadie y le ha advertido de que el exsecretario de Organización socialista «no le servirá de cortafuegos».

«Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos -ha apostillado Feijóo- no le protege, señor Sánchez, le desnuda». Además, le ha pedido que diga a cuál de las respuestas teme de las que ha prometido Ábalos en las próximas entrevistas y le ha avisado de que aún va a tener que calumniar mucho más al PP para intentar tapar la descomposición del Gobierno.

«No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su Gobierno y está investigando a su partido. Es de usted de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos», ha añadido Feijóo antes de asegurar que eso ocurre porque el exministro le conoce. De la misma forma, ha reprochado al presidente del Gobierno que él y su partido lleven días intentando hacer creer que un personaje de su «Manual de Resistencia» (título del libro escrito por Sánchez), el que era «la sombra para todo, el ministro para todo, el secretario de Organización para todo y ahijado político del secretario de Organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el PSOE, no era nadie en el Gobierno y actuaba siempre por su cuenta».

Por ello le ha pedido que «deje de insultar a la inteligencia de los españoles» y que expliqué por qué exige a Ábalos que deje su acta de diputado y no se lo pide a Cerdán o a todos los miembros de su Gobierno y su partido. Para Sánchez, «causa sonrojo» que Feijóo piense que puede sacar «tajada política» de la corrupción «viniendo del partido que viene y llegando a liderarlo como llegó a liderarlo». Ha garantizado que su Gobierno es implacable contra la corrupción e incompatible con ella, que no la tapa y que la combate «cara a cara» no con discursos vacíos como ha dicho que hace el PP sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, con transparencia y rendición de cuentas y creando una comisión de investigación en el Congreso sobre el «caso Koldo».

«Todo lo contrario que hacen ustedes», ha recalcado antes de avisarle de que para ser creíble en «su papel de Torquemada», deberían tener tanto él como el PP otro currículum. En su comparación con la actitud del PP ha asegurado que su Ejecutivo y el PSOE nunca van a señalar ni a la justicia ni a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado ni van a decir que se está urdiendo una trama contra ellos. Tampoco va a utilizar, ha dicho, a «elementos corruptos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia» ni va a «destruir a martillazos las pruebas requeridas».

Lo que hace su Gobierno ha asegurado que es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante el Parlamento y asumir las responsabilidades políticas. «Nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción de la política, y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla», ha acusado a Feijóo antes de preguntarle por qué cayó Pablo Casado como presidente del PP.

Él mismo ha respondido a esa cuestión afirmando que cayó por denunciar una trama de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Usted está en pie -ha añadido- por tapar y tolerar esa corrupción». En relación con ello y en respuesta a otra pregunta posterior de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha lamentado que en los últimos meses el Gobierno sólo haya hablado de la amnistía y la corrupción, Sánchez ha afirmado que su Ejecutivo corta los casos de corrupción «por lo sano» mientras otros «cortan la cabeza» a quienes la denuncian.