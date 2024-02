El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes, a dos días de la celebración de las elecciones gallegas, que nota «un olor a mayoría absoluta total» en Galicia, al tiempo que ha insistido en el mensaje de que votar a cualquier otro partido o abstenerse sirve «para que gobierne el BNG» de Ana Pontón. En un acto en Cee (A Coruña) en el que no ha mencionado asuntos de la política estatal, como los indultos y la amnistía a los líderes del 'procés' catalán, Feijóo ha llamado a la movilización pero ya ha proclamado que el PPdeG está «tocando» los 38 escaños en el Parlamento autonómico.

«¡Estamos tocando la mayoría absoluta y vamos a tocar la mayoría absoluta por Galicia!», ha reivindicado, en el que ha sido su penúltimo mitin de una campaña en la que se ha implicado con caravana propia, antes de participar en otro con el candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la tarde de este viernes en A Coruña. Feijóo ha asegurado que son «más» los gallegos que quieren que «Galicia funcione» y no que «se averíe».

«Somos mucho más los que queremos una gestión responsable de nuestro trabajo en los impuestos que pagamos y que nos descuentan de la nómina», ha añadido. «Somos, por tanto, más los que queremos esa Galicia, pero hay que votar a esa Galicia. Y si votamos por esa Galicia, os puedo asegurar que el conjunto de España se dará cuenta de que aquí hay un pueblo con carácter, hay un pueblo que sabe lo que quiere y hay un pueblo que no se deja intimidar por mucho que digan otros o que hagan otros», ha continuado.

El que fue presidente de la Xunta durante 13 años ha apelado a «todos aquellos que quieran una Galicia española» y «europea», que tenga «voz propia», frente a los que la quieren «cerrada, ensimismada, tensionada». En este sentido, ha advertido que una mayoría de izquierdas es «un camino a ninguna parte», como si se coge un barco y «se ponen cuatro patrones a tripular y a coger un timón». En ese caso, el buque «o va a pique, o va a unas rocas, o no sale del puerto». Alberto Núñez Feijóo ha abogado por «un gobierno estable» a diferencia de lo que ocurre con el Ejecutivo central, el «más inestable de los últimos 45 años de democracia».

Así, ha lamentado que «diga lo que diga» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no tiene la mayoría para sacar nada».

Para que esto no ocurra en la Comunidad gallega, el máximo dirigente de los 'populares' ha llamado a concentrar el voto en Alfonso Rueda porque «el resto de papeletas son todas» para «que el PP no gobierne». «El programa electoral de todos los que no quiere que el PP no gobierne solo tiene una línea: que el PP no saque la mayoría de 38 escaños», ha resumido Feijóo.

Por tanto, escoger la papeleta 'popular' es «para que la Xunta siga siendo propiedad de los gallegos» y que en ella «manden los gallegos» que «han elegido presidente directamente en las urnas». Enfrente, ha situado a «aquellos que han perdido y después de perder intentan ponerse de acuerdo simplemente para ejercer el poder». Y es que la «alternativa», ha añadido, es «un multipartito» de «que se sepa, cuatro partidos» -BNG, PSdeG, Sumar y Podemos- que «dicen que quieren a Galicia». Los 'populares' quieren una Galicia «para todos, no solo para los nacionalistas». Sin embargo, Feijóo ha vaticinado que el BNG, que lleva «40 años presentándose», va a «volver a perder las elecciones, vote quien le vote y apoye quien le apoye, el Partido Socialista u otro».