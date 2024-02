La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha advertido este miércoles del «nivel de nerviosismo del Partido Popular» después de que los de Génova publicaran en redes sociales un vídeo en el que el rostro de Pontón se funde con el de el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi. «Perdonad, pero tengo que reírme. El nivel de nerviosismo del Partido Popular está superando todo lo que nos podíamos imaginar».

«Esto lo que quiere decir es que el cambio es imparable. Estoy absolutamente convencida», ha expresado Pontón al ser preguntada por la prensa sobre el vídeo compartido por los populares en un encuentro este miércoles en Santiago entre la líder del BNG y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites.

Según ha expresado, lo que más le preocuparía a la líder del Bloque es que la pudieran comparar «con un partido de extrema derecha que esté en contra de que el gallego se pueda utilizar en nuestro país o con un partido que está condenado por corrupción». Para Pontón, los gallegos y gallegas «están viendo que el PP ya representa el pasado y que no tiene ningún proyecto que ofrecerle a este país». Además, ha vuelto a criticar que el candidato del PP, Alfonso Rueda, no se presente al debate convocado para este miércoles por TVE, al que únicamente asistirán la candidata del Bloque y el aspirante del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

«Tenemos que pedirle al señor Rueda que no huya de los debates, porque hoy no le está dando plantón ni a TVE ni a mí como candidata ni a otro candidato que vaya a participar en ese debate. A quien le está dando plantón es a los gallegos y a las gallegas que tienen derecho a que las personas que quieren dirigir el país contrasten ideas y programa y que den la cara cuando son convocados por los medios públicos», ha declarado.

Pontón ha señalado que no ve nada «más importante» que debatir, porque es «la mejor manera de que la ciudadanía se haga una idea de cuáles son las propuestas de cada uno y cuál es el balance de estos 15 años de un Gobierno del PP». «El PP no tiene proyecto y está escondiendo a su candidato y le falta el respeto a la ciudadanía, que no entiende cómo un candidato se presenta a presidente y luego no quiere debatir. Esto no puede permitir en un sistema democrático porque supone no tener las mínimas convicciones de cuál es tu papel y la responsabilidad que tienes ante la ciudadanía. Un candidato que no debate es un candidato que no está preparado para gobernar», ha agregado.