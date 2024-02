El vicepresidente y portavoz de Junts (JxCat), Josep Rius, ha evitado pronunciarse sobre las reuniones que mantuvo la formación independentista el pasado verano con el PP y sobre el hecho de que los populares se abriesen a un indulto condicionado al expresident Carles Puigdemont: «Si tenemos que añadir alguna cuestión más, la añadiremos».

En una rueda de prensa en la sede del partido, Rius ha salido al paso de las informaciones sobre los contactos del PP con Junts, en los que estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, antes de descartarla, si bien Alberto Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado a Puigdemont.

El vicepresidente de JxCat se ha remitido en la rueda de prensa a la carta que envió Puigdemont al resto de eurodiputados catalanes, en la que afirmaba que, de haber hecho presidente a Feijóo, las acusaciones sobre terrorismo no habrían ocurrido, y en la que advertía: «Todo se sabrá». «No funcionamos en función de presiones externas».

«Los nervios políticos de otros partidos o sus terminales mediáticas no nos afectan de ninguna manera. JxCat tiene su agenda propia en Madrid», ha señalado Rius, que ha recordado que Junts no forma parte ni de «ningún bloque» en el Congreso. Por ello, ha dicho que Junts tiene «las manos libres para pactar» en el Congreso con quien considere, y que lo harán «en función de los intereses de Cataluña y lo que se dice en campaña»: «No pactamos en Madrid para estabilizar ningún Gobierno ni para erosionar desde la oposición», ha añadido.

Junts tiene voluntad de pactar la amnistía

En la rueda de prensa, Rius ha dejado claro que Junts tiene la «voluntad» de pactar la ley de amnistía con el PSOE con el objetivo de que sea «integral» y «de aplicación inmediata», y ha añadido que hay margen para ello. «Aún hay tiempo para negociar, quedan días. Dedicaremos todos los esfuerzos a hacerlo posible», ha dicho Rius, que ha apuntado, sin embargo, que Junts no negociará «a través de los medios de comunicación» sino que lo hará «de manera discreta».