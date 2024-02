El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha afirmado este viernes que llega al ecuador de la campaña electoral para las elecciones del próximo 18 de febrero, con un «optimismo responsable», después de haber reorientado y endurecido el mensaje, en los últimos mítines reconvertido en un ataque frontal al BNG que deja en segundo plano las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios, tras una visita a una clínica veterinaria en Ponteareas (Pontevedra), Rueda ha remarcado que se siente en modo de «optimismo responsable» y ha insistido en que no se fía de las encuestas, pese a que la mayoría de sondeos, ha afirmado, «apuntan a un resultado favorable para el PP». «Pero yo no me confío en absoluto», ha aseverado.

«Quedan muchos días de campaña y días intensos», ha continuado, antes de admitir que, bajo su punto de vista, la primera mitad de la campaña electoral, que ha incluido el debate de la TVG, el único en el que ha participado el candidato popular, ha servido para apuntalar que el 18F hay «dos opciones claras»: el PP o un «multipartito de izquierdas» que, ha admitido, según los sondeos, encabezaría el BNG.

«Pero al final para ser alternativa al PP tendría que haber un pacto (entre las distintas fuerzas de izquierdas), supongo que muchas renuncias a muchísimas cosas y un barullo que estamos viendo en muchos sitios de España», ha advertido, antes de recalcar que, precisamente, uno de los objetivos del PP es que «no se traslade a Galicia».

Rueda ha garantizado que en lo que resta de campaña los populares continuarán trabajando para «conseguir eso» y «contagiar cada vez más ilusión a más gente». Al respecto, ha manifestado que su percepción es que la acogida que están teniendo en sus actos es «francamente buena», lo cual «anima mucho». «Hay actos con mucha gente y buena acogida. Lo que toca esta semana es aprovecharla bien, seguir hablando en positivo y seguir diciendo que, efectivamente, las dos opciones están cada vez más claras», ha esgrimido, antes de fijarse la meta de que la vía que apoyen en las urnas la mayoría de gallegos sea «la de la estabilidad» del PP, con un «ambiciosísimo programa electoral».

¿Entrará Democracia Ourensana?

A preguntas de los periodistas acerca de si cree que Democracia Ourensana (DO), partido que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, logrará al menos un escaño en el Parlamento de Galicia y si estaría dispuesto a hablar con él si fuese 'llave' para la gobernabilidad autonómica, Rueda ha respondido que no es capaz de predecir si entrará porque las encuestas dicen «de todo».

«La verdad es que no lo sé. Hay encuestas que dicen de todo, unas dicen que sí y otras que no», ha admitido, antes de manifestar que la pregunta sobre un hipotético pacto con DO si viese su mayoría absoluta en jaque «siempre tiene la misma respuesta»: él trabajará hasta la cita con las urnas para tratar de tener «un pacto» solo con los gallegos. No en vano, ha reconocido ser consciente de que su «único buen resultado» es una mayoría absoluta de, como mínimo, 38 de los 75 diputados del hemiciclo gallego. Solo así, ha afirmado, podrá cumplir su objetivo de pactar «solo con la gente» a la que le pide el voto. «No me planteo pactos con nadie, me planteo 38 escaños para cumplir mi programa electoral», ha zanjado.