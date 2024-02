El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido apoyo para «enchufar» Galicia a España y a Europa y ha avisado al Partido Popular: «Después del 18F van a ver los toros desde la barrera». Besteiro ha lanzado este mensaje durante su intervención en un mitin en Ourense, en el que ha estado arropado por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y en la jornada en la que el Partido Popular celebra un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra, con la participación del candidato gallego, Alfonso Rueda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente Mariano Rajoy.

Una cita que es tradicional en las campañas electoral del PP. El aspirante a liderar San Caetano, que antes del mitin ha tomado un café con el líder del PSOE, Pedro Sánchez -quien se desplazó a Ourense en el AVE desde Madrid-, ha cargado contra la actitud de confrontación del PP en la Xunta, que en su opinión, impide que Galicia avance y ha defendido que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, es necesario «tener ambición de país» y «poner fin a la política de poner palos en las ruedas». Por ello, ha advertido al PP de que a partir del próximo 18F «van a ver los toros desde la barrera».

Besteiro, precedido por la cabeza de cartel ourensana, Carmen Dacosta, ha realizado un discurso de veinte minutos en los que ha manifestado que las cosas «nunca fueron fáciles para los socialistas» y que «siempre tuvimos que luchar por ellas». En este sentido, ha destacado la trayectoria de José Luís Rodríguez Zapatero y la de Pedro Sánchez, a quien ha descrito como el mejor presidente del Gobierno de la historia de la democracia. Precisamente, la visita del actual secretario general del PSOE a Galicia es la cuarta que realiza en 15 días para aupar la candidatura de Besteiro a la Xunta.

El político lucense ha celebrado el avance en derechos. «Derechos a los que se opone la derecha, pero que cuando están instalados los disfrutan como si no hubiese un mañana», ha dicho poniendo el foco en que la excepción es el derecho a hablar gallego en el Congreso. «Dijeron no y efectivamente lo cumplen, Alberto ya no entiende el gallego», ha afeado hacia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que a reprochado, «fue cruzar Pedrafita (Lugo) y Padornelo (Zamora) y ya no lo habla para nada, que tristeza después de saber sido presidente de la Xunta, es capaz de votar en contra de su propio idioma».

Reproches al PP

También ha denunciado que Ourense ha sido la provincia «más castigada por el PP en toda la democracia», aunque «la usan de campo de batalla para sus peleas internas» y en esta línea ha asegurado que, en contraposición, el PSOE ofrece «futuro». «No hay una obra que se relacione con el PP importante, obras importantes, proyectos que cambian la historia de una provincia», ha recriminado antes de señalar que Ourense es la entrada a Galicia de la Alta Velocidad gracias al Gobierno del PSOE, ironizando con que «no la de Baltar», en alusión a su exceso de velocidad con un coche oficial cuando aún era presidente de la Diputación ourensana.

«Representa un antes y un después en Ourense y tenemos que aprovechar esa oportunidad con nuestra receta, trabajo para revitalizar la economía, más empleo, rescate de servicios públicos», ha enumerado antes de poner el foco en la atención primaria, para lo que apuesta por su recuperación.

Tres caravanas y un candidato ausente

Asimismo, ha lamentado que Rueda es un candidato «ausente», «escapado» y «desaparecido» al que ha reprochado «no dar la cara». «Ese es el problema del PP, que no quiere dar la cara ante los problemas de Galicia», ha esgrimido Besteiro poniendo el foco en que el candidato popular a la reelección a la Xunta de Galicia está este sábado en Pontevedra acompañado de Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. «Feijóo vendrá con el lío que quiere montar en Madrid», ha recriminado antes de volver a señalar a Alfonso Rueda y al Gobierno de la Xunta de Galicia para criticar la crisis de los pélets.

«La playa es del ayuntamiento, el mar del Estado y el aire no sé, de la OTAN, solo tiran balones fuera», ha insistido afeando que el PP «escapa de responsabilidades». «Ha sido la dinámica durante 15 años», critica. En este sentido, ha defendido que es necesario tener «ambición de país» y «poner fin a la política de poner palos en las ruedas». Por ello, ha advertido al Partido Popular: «Hoy creo que van a ver los toros en Pontevedra, pero el 18 de febrero van a ver los toros desde la barrera».

«Tenemos que enchufar Galicia a España y a Europa, y si me apuran a América, Galicia no necesita ser una isla, necesita estar enchufado», ha esgrimido al pedir el apoyo mediante el voto en referencia al lema del PP que defiende la comunidad como una «isla de estabilidad». «Vamos a movilizarnos a tope desde la mañana hasta la noche, vamos a pedir el voto las 24 horas del día, porque el cambio es posible», ha remarcado para terminar afirmando: «Tú y yo, Pedro, aquí en Galicia, vamos a ser imparables».

Precisamente, el presidente del Gobierno y líder del partido socialista, Pedro Sánchez, ha pedido el voto para Besteiro en las elecciones gallegas. Sánchez se ha sumado a la crítica hacia el candidato popular, Alfonso Rueda, por su ausencia en el debate de la Cadena SER y en el de Televisión Española y ha esgrimido que para liderar Galicia «hay que dar la cara», en ese sentido ha pedido el voto para Besteiro. «Si todos y todas votamos, Galicia cambia», ha asegurado Sánchez que ha apuntado directamente a «las mujeres gallegas» a las que ha garantizado que «hay muchas papeletas para el cambio, pero la del Partido Socialista es la única para gobernar este cambio».