El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que los «actos vandálicos» que se produjeron en Cataluña cuando se conoció la sentencia del 'procés', en el otoño de 2019, fueron «puro terror» y «puro fascismo». Tras asegurar que eso «es la kale borroka independentista en Cataluña», ha recalcado que el «terrorismo es terror» y en Cataluña «hubo días de verdadero terror».

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones del PSOE asegurando que si el PP considera terrorismo lo que pasó en Cataluña entonces, las protestas en la sede socialista de la calle Ferraz a finales de 2023 también lo son. Feijóo ha afirmado que el PP no ha participado ni le parece «correcto» lo que ocurrió en la sede del PSOE. «Los mismos que critican lo que se ha hecho en la calle Ferraz con razón son los mismos que rodeaban Génova durante bastante tiempo y rodeaban el Congreso».

«Es lo que se llama ahora la izquierda progresista, son los mismos», ha enfatizado, para reiterar que él no está de acuerdo con ninguno de esos hechos. Dicho esto, ha recalcado que esos «actos vandálicos en Cataluña se han producido» y que hay imágenes de esas «tensiones en el aeropuerto», de cómo se intentó «que no saliesen los trenes», se «cortaron autovías». «Ha habido incendios de mobiliario urbano, hay policías agredidos, hay policías con incapacidad permanente. Es obvio, esto es la kale borroka independentista en Cataluña», ha enfatizado.

Al ser preguntado entonces si lo considera terrorismo de baja intensidad, Feijóo ha subrayado que «el terrorismo es terror». «Y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror», ha dicho, para añadir que ahora «le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas». «Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo, porque la gente no podía salir a la calle, porque la gente no podía coger su tren, no podía coger su avión, no podía coger su coche, porque la gente tenía miedo y no salía de su casa», ha proclamado, para subrayar que «pasó durante muchos días».

Feijóo ha afirmado que «el mismo Gobierno del señor Sánchez que descalificó esos actos ahora se rasga las vestiduras porque se pueda considerar actos terroristas». A su entender, es «sorprendente» la actitud del Ejecutivo. Dicho esto, ha preguntado al Ejecutivo si está «con la policía» o con los que «apedrean a la policía». «Esto debemos de aclararlo. El señor Sánchez antes estaba con la policía, nosotros seguimos estando con la policía», ha finalizado.