El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha referido este lunes a las conversaciones sobre posibles cambios en la ley de amnistía y ha recalcado que, en cualquier caso, «lo importante es la solidez jurídica» del texto. La ley de amnistía llegará este martes al pleno del Congreso, en la que será la última oportunidad para el PSOE y sus socios parlamentarios de introducir cambios en el texto, aún posibles al quedar 'vivas' enmiendas referidas a temas de calado como el tratamiento de los delitos de terrorismo.

Preguntado en una entrevista en La 1 sobre si descarta nuevos cambios en la ley, Illa ha afirmado: «Pues no lo sé, vamos a ver. De momento hay un conjunto de enmiendas técnicas acordadas y vamos a ver a qué nos lleva el diálogo entre los grupos».

«Pero lo importante es la solidez jurídica de un texto que ayuda a pasar página a unos años que han sido muy malos para Cataluña y también para el conjunto de España», ha remarcado. Para Illa, «todo tiene que ir orientado» a garantizar la «solidez jurídica» de una ley que es «ya muy sólida desde un punto de vista jurídico» y que en el trámite parlamentario «está siendo enriquecida o mejorada con algunas enmiendas».

El objetivo de la ley es «normalizar política, social e institucionalmente Cataluña», ha insistido Illa, que ha mostrado su «respeto» hacia la movilización organizada ayer domingo por el PP en Madrid, si bien ha señalado que «la política se hace en las instituciones, prioritariamente», y existe «una mayoría» en el Congreso para «dar este paso» hacia la normalización.

Por su parte el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, dijo que no espera que sus homólogos comunitarios le pregunten este lunes por la ley de amnistía que aprobará mañana el Congreso de los Diputados durante el diálogo sobre el Estado del derecho que examina hoy en Bruselas esta cuestión en España y otros tres países de la UE.

«Entendemos que, en la medida que este asunto no está reflejado en el informe anual de Estado de Derecho, no es una de las prioridades», explicó el secretario de Estado a la llegada del primer Consejo de Asuntos Generales al que asiste desde su nombramiento. Desde el punto de vista del Gobierno español, es una manera de «culminar una normalización política en las relaciones con Cataluña, pero que »hoy no es un tema en la agenda, no era un tema en el informe del Estado de Derecho y no espero que se suscite", señaló Sampedro.

También a su llegada, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Joruová, reiteró que Bruselas sigue esperando a tener un texto consolidado para emprender su análisis en profundidad de si el texto es compatible con la legislación europea. «Es algo relativamente nuevo y repito que tenemos que esperar al texto final de la ley una vez sea adoptado. Después haremos lo que siempre hacemos, compararemos la ley con las reglas y tratados europeos. Después de eso, reaccionaremos porque tiene que haber un análisis muy completo», señaló Jourová.