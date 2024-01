La secretaria política de Podemos, la exministra Irene Montero, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de que si piensan «imponer» iniciativas al bloque progresista «las cosas no saldrán bien». Montero ha hecho esta reflexión en una entrevista en RNE recogida por EFE, al ser preguntada si ve viable esta legislatura o si, por el contrario, la ve «gripada», un día después de que Podemos tumbara la reforma de los subsidios por desempleo impulsada por la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Se ha referido al voto en contra de Podemos para dejar claro que su negativa se debió a que el Gobierno intentó «colar un recorte» en un decreto en el que también incorporaba mejoras, de forma que proponía un «trágala» para después decir «si quieres mejoras, te tienes que comer el recorte».

En concreto, rechazan el «recorte» de las pensiones a los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo. Montero, no obstante, ha trasladado la disposición de su formación a apoyar un nuevo texto si no se incluye este apartado. Sobre la viabilidad de la legislatura, la dirigente de Podemos ha dicho que si los socialistas apuestan «por cuidar» las relaciones y respetar a sus socios «es posible» que vaya bien, pero que si tratan de imponer no saldrá bien.

«Es una decisión política», ha remarcado. Tras afirmar que han intentado transmitir al PSOE que hay que «negociar y trabajar» con todos los grupos, ha subrayado que «en el Parlamento todos los votos valen lo mismo». «Ninguno vale más, pero ninguno vale menos», ha apostillado. Por ello, ha defendido la necesidad de construir «relaciones de confianza» y «estratégicas» en bloque a medio plazo, en lugar de pensar en ir «votación a votación».