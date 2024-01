Colectivos trans se han concentrado este martes frente al Ministerio de Igualdad para pedir el cese de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por sus discursos «abiertamente transfóbicos», en una manifestación convocada por la Federación Plataforma Trans. El acto ha tenido lugar a las 10:30 horas, cuando el colectivo ha intentado entregar en el Ministerio de Igualdad una petición a la que se han adherido más de 5.000 firmas que «exhortan» a Redondo al «cese inmediato» de García, según ha precisado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé en declaraciones a los medios.

«No ha querido bajar nadie a recogerla», ha lamentado. «Se acabó», "si no hay destitución, ministra dimisión», «si no hay destitución, fuera del orgullo», «si no hay destitución, habrá furia trans» o «el feminismo es inclusivo» han sido algunos de los lemas que han gritado los participantes. «Hoy es un día triste para nosotros pero también lleno de rabia, porque no vamos a cesar hasta que esta mujer quede destituida y, si no lo hace, vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetentes, y vamos a declarar al Partido Socialista un partido non grato en todos los orgullos», ha expuesto Cambrollé para añadir que, si no consiguen su objetivo, llevarán a cabo una «campaña activa» en las elecciones europeas, así como en las elecciones autonómicas, «diciendo que votar a PSOE es votar odio, es votar transfobia».

En este sentido, ha recalcado que la «gravedad» es «que lo haga un Partido Socialista». «Un Gobierno de progreso no puede dar cabida ni a la violencia de género, ni al racismo, ni tampoco a la transobia», ha explicado. También ha señalado que la transfobia «no es un debate», sino «odio» y respecto a las opiniones de García que estas «son un señalamiento fundamentado en el odio». «No se pueden establecer categorías en las discriminaciones y decir que hay discriminaciones de primera y discriminaciones de segunda. No se puede blanquear la transfobia, porque si blanqueamos la transfobia, abrimos la puerta al fascismo», ha argumentado Cambrollé.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha recordado que esta situación parece un «déjà vu», cuando «el PSOE no quería tramitar la Ley Trans». «La violencia no se borra con una disculpa», ha asegurado para agregar que «no va a borrar el daño que han hecho a las familias, no van a borrar que las personas menores de 12 años no aparecieran en la ley, porque ellas no quisieron y no va a borrar todo el daño que han hecho». Además, ha manifestado que persistirán hasta que se destituya a García y ha denunciado que el PSOE, en este momento, no está representando «a las personas más vulnerables».

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el pasado 28 de diciembre. El mismo día, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas pidieron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que revocase la designación de García y que, en su lugar, pusiese al frente «a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans». En esta línea, denunciaron que García «ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans» e indicaron que «los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García».

A los colectivos trans se les unió la portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval, que tildó de «vergonzoso» el nombramiento, así como Sumar, que lo calificó de «decepcionante» porque, a su juicio, la dirección del Instituto de las Mujeres "no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI«. »La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie«, reivindicó el partido de Yolanda Díaz en X. También la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la designación de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, una »mala decisión« que les preocupa. La senadora de Más Madrid y activista trans, Carla Antonelli, reprochó también la elección de Isabel García, que ha »vejado« al colectivo, al frente de este departamento adscrito en Igualdad, junto a la etiqueta '#AsíNo'. Por su parte, Isabel García, el pasado 29 de diciembre pidió disculpas en un mensaje en la red social X, donde lamentaba si sus comentarios manifestados durante el debate previo a la tramitación de la Ley Trans hubieran podido causar »alguna ofensa".

Además, mostró su «total» y «absoluto compromiso» con esta ley. «Es una ley pionera que protege y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, con el objetivo de erradicar cualquier discriminación y contribuir a su desarrollo en libertad e igualdad», aseguró para añadir que, desde su nueva posición, trabajará «para hacer una política integradora en favor de todas las mujeres y, por supuesto, de los colectivos LGTBI+ y de las personas más vulnerables». Fuentes del Ministerio de Igualdad señalaron a Europa Press que la trayectoria profesional de García, tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas, "ha estado siempre relacionada con la gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad poniendo especial atención a las áreas de deportes, juventud e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia de género".

Precisamente, este martes está previsto que los colectivos trans se reúnan con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro previo al Consejo LGTBI, según han confirmado fuentes del departamento, que también han indicado que se trata de «una toma de contacto». Sin embargo, Cambrollé ha manifestado que exigirán el cese de García. En concreto, las entidades convocadas para este encuentro son la la Federación Plataforma Trans; la Asociación de Familias contra la Intolerancia X Género; Apoyo Positivo; la Coordinadora estatal de VIH y sida; la Fundación Pedro Zerolo; la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; Kaleidos; la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales Intersexuales y Más (FELGTBI+); GALEHI Asociación de Familias LGTBI, GAYLESPOL; Fundación Triángulo; y Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+. En cuanto al Consejo LGTBI, este es un espacio de participación y encuentro entre las distintas Administraciones Públicas, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil y tiene el objetivo de «dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, no discriminación e inclusión social de las personas LGTBI, y a aquellas otras políticas que, por su especial impacto sobre esta población, deben ser conocidas e informadas por las organizaciones que representan a estas personas».