La reunión de este miércoles de Iberia con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga de los trabajadores de 'handling' (servicio de asistencia en tierra) para los próximos 5, 6, 7 y 8 de enero ha terminado sin acuerdo, aunque se han citado para mañana a una nueva, según han indicado fuentes próximas a la negociación. Esta convocatoria de huelga ha causado la cancelación de 444 vuelos, afectando a más de 45.600 pasajeros, si bien el grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) ha dado ya solución a un 92 % de ellos, reubicándolos en otros vuelos, fechas u horarios, o reembolsándoles sus billetes.

La huelga está convocada por los sindicatos CCOO y UGT, así como por USO, después de que Iberia perdiera el servicio de 'handling' en varios de los principales aeropuertos españoles en el concurso fallado por el gestor aeroportuario Aena en septiembre, y finalizaran sin acuerdo las negociaciones para realizar en ellos 'autohandling'. La reunión se ha prolongado cerca de cuatro horas y tras la misma el grupo Iberia ha lamentado la falta de acuerdo con los sindicatos convocantes de la huelga, que recuerda que antes de que se lleve a cabo, con sólo ser convocada ha alterado los viajes de muchas personas. Además, apunta que ha afectado a las más de 90 compañías aéreas a las que Iberia Airport Services atiende y que se han visto obligadas a cancelar y modificar vuelos.

Iberia, que forma parte del grupo IAG al que también pertenece British Airways, ha reiterado que la huelga no tiene justificación, pues todos los puestos de trabajo y los beneficios sociales de los trabajadores que ahora deberán pasar a otras compañías, tras perder Iberia el servicio de 'handling' en varios aeropuertos, están garantizados por la subrogación. El grupo de aerolíneas ha afirmado que «todos los puestos de trabajo están garantizados por la subrogación, por lo que no hay ni destrucción de empleo ni eliminación de puestos de trabajo».

Asimismo, señala que el salario está garantizado en base a los últimos 12 meses, también la jornada anual y días de vacaciones de ese periodo, así como la antigüedad del trabajador, el mismo tipo de contrato y grupo laboral, la revisión salarial establecida en los convenios del operador o del sector, los derechos adquiridos sobre el uso de los billetes de avión y los planes de pensiones. Sin embargo, el sindicato UGT ha indicado que en esta nueva reunión de la empresa con el Comité Intercentros la compañía sólo ha puesto encima de la mesa su negativa absoluta a la realización del 'autohandling' (prestación del servicio a sí misma por la compañía), escudándose en un diferencial competitivo.

En opinión de UGT, con ésto la compañía disfraza "su intención de subrogar y dejar sin alternativas a la totalidad de las plantillas de los aeropuertos afectados, alimentando cada día más la teoría de que los resultados de los concursos de Aena no han sido fruto de la casualidad y son el inicio de un plan urdido para acabar con los negocios de Iberia". Ha señalado que, pese a ello, junto a CCOO, ha remitido una carta formal a la compañía para retomar las conversaciones y evitar el conflicto. También el sindicato USO ha dicho que Iberia no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por llegar a un acuerdo en la reunión de esta tarde y ha señalado que la compañía se ha limitado a explicar que se queda con los trabajadores más antiguos y más caros, si hace una subrogación parcial, al tiempo que les ha insistido en que el 'autohandling' no es viable. Iberia, por su parte, ha indicado que mantiene la mano tendida y está abierta al diálogo antes, durante y después de la huelga.

El grupo ha informado también de que continúa trabajando para recolocar a los viajeros afectados por la huelga a los que aún no ha dado solución según las posibilidades existentes, pues las fechas de los paros, recién finalizadas las Navidades, son complejas, debido al alto factor de ocupación de los vuelos. No obstante, los clientes que lo deseen aún pueden solicitar sus cambios a través de la web de Iberia, de las agencias de viaje en las que hayan comprado el billete o del Centro de Atención al Cliente de la compañía. Iberia ha reforzado el personal de este centro, aunque reconoce que es posible que los usuarios se encuentren con un mayor tiempo de espera del habitual.