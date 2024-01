Santiago Sánchez Cogedor, el joven español encarcelado durante 15 meses en Irán tras visitar la tumba de la joven Mahsa Amini ha sido repatriado este martes. Su famillia ha asegurado que este fue «engañado» al llegar a Irán y que le llevaron a hacer una foto a la tumba de la joven Mahsa Amini sin saberlo. Ha agradecido al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores su mediación para que fuera liberado de la prisión en la que ha permanecido un año y tres meses por cargos que aún no han sido desvelados.

Poco antes de que Sánchez Cogedor aterrizase en el aeropuerto Madrid-Barajas, su madre, Celia Cogedor, ha sostenido ante los medios de comunicación que su hijo fue engañado por un «opositor del régimen» que le recibió en Irán y «le engañó» al llevarlo a la tumba de Mahsa Amini para que hiciera una foto y la difundiera en redes sociales.

«Mi hijo cuando entró en Irán tenía un contacto. Y este parece ser que era un opositor al régimen. Le cogió, le engañó y le llevó a la tumba que hiciera la foto como extranjero y la mandara por las redes sociales», ha explicado, indicando que alguien avisó de que su hijo estaba haciendo una foto y le detuvieron «inmediatamente».

Tras casi 15 meses detenido en una de las «peores cárceles del mundo», la madre de Sánchez Cogedor ha agradecido al Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, su implicación en la liberación de su hijo así como toda la ayuda que ha ofrecido a su familia.

Además, ha mencionado de manera «especial» al embajador de España en Irán, Ángel Losada, por haberse portado «como un padre» que ha hecho «lo posible y lo imposible» y que anoche acompañó a su hijo hasta que subió al avión de vuelta a España.

«Es un ser extraordinario al que toda mi familia queremos. Estamos convencidos que si no es por él, mi hijo no sale. Pero no sale en años. Ha hecho malabares para que esta salida se produzca en un país tan convulso», ha agregado Celia Cogedor, que ha calificado a Losada como uno de sus «mejores amigos» y «un ser extraordinario» que les ha devuelto a su hijo tras pasar por unas condiciones «horribles».

Santiago Sánchez Cogedor fue arrestado a principios de octubre de 2022 cuando se dirigía a pie a Qatar para ver el Mundial de Fútbol. Su detención se produjo en medio de las protestas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia tras haber sido arrestada presuntamente por llevar mal el velo islámico. Precisamente, el arresto del español se produjo tras visitar la tumba de la joven.

Tras casi 15 meses encarcelado, las autoridades de Irán anunciaron el domingo 31 de diciembre la puesta en libertad del español Santiago Sánchez Cogedor, que se encontraba en prisión por cargos que no habían sido aún desvelados. Durante la noche del pasado lunes, tomó el vuelo de vuelta a España desde Dubai, que ha llegado este martes pasadas las 13.00 horas.