El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado que comparte que su partido en Baleares acepte enmiendas de Vox a los Presupuestos autonómicos para eliminar determinadas subvenciones a patronal y sindicatos, pero ha reconocido que es una medida que «no está» en su programa electoral a nivel nacional. Sémper ha señalado que «comparte» y confía «absolutamente» en el criterio de la presidenta de Baleares, la 'popular' Marga Prohens, al asumir esa petición de Vox.

«Entiendo que allí consideran que ni la patronal ni los sindicatos necesitan de ese apoyo público para desarrollar su función. No es algo que me produzca incomodidad, desde luego. Entiendo que tanto los agentes sociales en Baleares como la política, o en este caso el Gobierno de Baleares, consideran que esto es razonable», ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Al ser preguntado si el PP haría lo mismo de estar en Moncloa, el portavoz del PP ha manifestado que «no está» en su «programa electoral», señalando que es algo «asimétrico» y depende de cada comunidad autónoma, antes de reiterar que entiende que en el caso de Baleares, el Ejecutivo de Prohens y Vox, que apoya los Presupuestos, consideren que es una partida «prescindible».

Sémper ha dicho que esta decisión le parece propia de una negociación presupuestaria y ha indicado que estaría en contra de que «se toquen aspectos que tienen que ver con los derechos ciudadanos, con las prestaciones sociales, con el apoyo al que menos tiene, con el impulso a la economía y al emprendedor», que en este caso no ve comprometidos. Donde sí que ha rechazado un modelo «asimétrico» ha sido al hablar de la financiación de las comunidades autónomas, al exigir que el Gobierno tiene que enfocarse a «todas» para lograr un resultado «equilibrado» y que no haya privilegios para algunas.

Respecto a una reunión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz 'popular' ha apuntado que «no hay novedades» y que siguen esperando que desde Moncloa les pasen «formalmente» un orden con los temas que quieren abordar en el encuentro. Sémper ha sostenido que la fecha --si la reunión podría ser antes de final de año-- es «secundaria», porque lo que consideran importante es «sobre qué» hablarán.

«Nosotros también queremos compartir con él algunas de las profundas preocupaciones que tenemos, pero no a través de los medios de comunicación, no a través de corrillos de prensa, sino en una relación normalizada e institucional y seria, que es lo que a día de hoy falta en la política española», ha apostillado. El portavoz ha criticado al PSOE que ponga «más interés» en fijar temas de conversación con Junts, EH Bildu y ERC que con el PP, lo que no creen que sea ni serio ni bueno para el país.

Sobre la moción de censura en Pamplona, Sémper ha sostenido que la formación abertzale «no ha hecho el recorrido ético suficiente como para estar homologado a otras fuerzas» del Congreso, de ahí que considere un «profundo error» que la Alcaldía de la capital navarra vaya a pasar a manos de Bildu con el apoyo del PSOE. Ha recordado que Bildu llevó en las listas de las pasadas elecciones municipales a miembros de ETA condenados por delitos de sangre y ha afirmado que la cara que la coalición abertzale muestra en Madrid es distinta a la del País Vasco, denunciando que su líder, Arnaldo Otegi, habla de los presos etarras como «nuestros presos».