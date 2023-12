El líder de Vox, Santiago Abascal, denunció este domingo en Roma la «manipulación» de sus palabras sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que no desea que «nadie» sea «colgado por los pies». «Y no hablaré en italiano porque me malinterpretan incluso cuando hablo en español. A veces da igual lo que digamos y el idioma que utilicemos porque la siniestra ('sinistra', izquierda en italiano) siempre manipulará nuestras palabras, siempre mentirá sobre nuestras intenciones y siempre ocultará nuestras verdades», dijo en «Atreju», una convención del partido ultraderechista Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni.

Noticias relacionadas Abascal asegura que «habrá un momento dado» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» a Sánchez Abascal llega a Roma después de la polémica que suscitó al decir sobre el presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista que «habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies», en una entrevista al diario argentino Clarín. El líder de Vox abrió su intervención en el evento romano aludiendo a esta cuestión: «Esta misma semana, en España la siniestra política y mediática ha manipulado y retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública», sostuvo. «Se que esa manipulación ha llegado hasta Italia y quiero decir que no, yo no deseo que a nadie, ni siquiera a un corrupto y un traidor, le cuelguen por los pies. A nadie, absolutamente a nadie», dijo. Abascal defendió que esa idea, la de colgar por los pies a alguien, «es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia» (el dictador italiano Benito Mussolini fue colgado de ese modo en Milán tras la caída del régimen fascista en 1945, aunque el político español no aludió directamente a estos hechos). «Eso le gusta a otros, a los que no respetan la vida humana, desde su concepción hasta su extinción natural y que están acostumbrados a evocarlo lo mismo contra mi en España que contra Giorgia (Meloni) aquí en Italia», denunció. Y agregó: «Para evitar que triunfen esas manipulaciones de nuestras palabras es importante reunirnos de vez ne cuando y es importante hablarnos directamente». Abascal ha sido uno de los ponentes en esta jornada final de «Atreju» y ayer pudo escuchar las intervenciones de personalidades como el magnate Elon Musk, con quien llegó a conversar.