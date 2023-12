La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de «híbrido entre (Carme) Forcadell y (Laura) Borràs», en alusión a las expresidentas del Parlament de Cataluña. Dicho esto, ha asegurado que cree que la socialista acabará siendo reprobada. «La señora Armengol es una mezcla de ineptitud, ignorancia y sectarismo, un híbrido entre Forcadell y Borràs, que no cumple con su mínima obligación», ha sostenido, para criticar que no hiciera «nada para impedir» los ataques a jueces de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

En una entrevista radiofónica este jueves recogida por Europa Press la portavoz adjunta del PP ha criticado que Armengol, ante esas palabras de Nogueras, «miró para otro lado porque es cómplice». Y ha augurado que la presidenta del Congreso «se está ganando una reprobación» y «acabará siendo reprobada».

Además, Álvarez de Toledo ha tildado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «individuo guerracivilista y abrasivo». También ha señalado que, a su juicio, el líder socialista se encuentra en una «espiral desquiciada de destrucción democrática» que tiene como fin «perpetuarse en el poder». La 'popular' ha opinado que el proyecto político socialista es «cainita» y «contrario a la alternancia política» desde la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Para Álvarez de Toledo, el objetivo de Sánchez es «liquidar la posibilidad de que el centro derecha o la derecha pueda gobernar en España» a costa de «absolutamente lo que sea». Sobre que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuse al PP de ser un partido ultra, la 'popular' ha cuestionado cómo Bolaños les puede calificar así cuando está en un Gobierno que ha pactado «con secuestradores y prófugos de la Justicia» y que acaba de «regalar» Pamplona a Bildu, que lleva «asesinos» en sus listas electorales. «Me río en su cara», ha asegurado.

Al ser cuestionada sobre el estado de la relación del PP con Vox, la diputada ha lamentado que es «difícil» y ha apostado por «trabajarlo».

En este sentido, ha recalcado que PP y Vox no pueden caer en la «trampa» de Sánchez de «levantar muros y jugar al divide y vencerás». Para Álvarez de Toledo, Vox es «otro partido» respecto al de la legislatura pasada. «Yo tenía no solo relaciones personales, sino ideológicas, estrechas, con un sector que ya no está en ese partido, pero entiendo que lo que hay enfrente es el mal mayor de lejos -en referencia al Gobierno de PSOE y Sumar-, es decir, que requiere generosidad, inteligencia y visión estratégica. Tenemos que trabajar para acabar con esto», ha subrayado.