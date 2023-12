El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su total respeto a los jueces frente a las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en las que calificó de «indecentes» a varios magistrados implicados en el 'procés' y pidió juzgarlos. Sánchez ha sido preguntado por los periodistas si compartía esas criticas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. No ha comentado esas palabras pero ha hecho hincapié en que él siempre ha sido respetuoso con las posiciones de los jueces incluso cuando no ha tenido la misma visión sobre determinadas sentencias.

«Este Gobierno, y yo en particular, hemos sido absolutamente respetuosos con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos. No escucharán o no habrán escuchado por mi parte ni de ningún miembro del Partido Socialista decir las cosas que dijo, por ejemplo, el Partido Popular una vez se conoció la investigación judicial de la Gürtel», ha añadido. En ese momento ha recordado que toda la cúpula dirigente del Partido Popular dijo que era una operación contra el PP.

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha justificado la moción de censura acordada por PSOE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona por la parálisis a la que cree que ha llevado a esa institución la actual alcaldesa de UPN. Sánchez ha respaldado esa moción en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo Europeo de Bruselas en las que al ser preguntado si estaba pactada ya esa moción antes de su investidura, ha recalcado que lo que ha ocurrido en Pamplona es que desde hace cinco años existe «un bloqueo, una parálisis y la no aprobación de los presupuestos municipales».

«Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura tienen que hacérselo ver, porque se produce por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona», ha añadido. A su juicio, lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, que ha afirmado que cuenta con su apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante como Pamplona.

«Es un caso concreto, un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN», ha insistido. Por todo ello cree que el problema está en UPN, en su alcaldesa, y que el PSOE, como partido de gobierno, tiene la responsabilidad de desbloquear esas parálisis y hacer que Pamplona avance.

Ha recordado que el PSOE ofreció también este miércoles al Gobierno del PP en Ceuta un apoyo más estable para que hubiera un ejecutivo entre ambas formaciones y los 'populares' se han negado. Con ello ha dicho que quería explicar que la realidad cotidiana de los ciudadanos en función de donde vivan varía, y en función de eso ha afirmado que la responsabilidad del PSOE siempre ha sido la misma, «dar estabilidad y hacer avanzar».