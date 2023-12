El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP pondrá en marcha una comisión de investigación sobre los mediadores internacionales entre los pactos del PSOE y el independentismo catalán si el Gobierno no da explicaciones al respecto. «Abriremos la comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo todo, lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobran, el contenido de la negociación. No la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos», ha exclamado Feijóo.

El jefe de la oposición ha anunciado esta iniciativa durante su intervención en el Congreso en contra de tomar en consideración la ley de amnistía, que ha calificado de «corrupción» y «fraude premeditado» porque, ha argumentado, el PSOE negociaba desde marzo y lo ocultó antes de las elecciones del 23 de julio. El líder del PP ha asegurado que la ley de amnistía es «una vergüenza nacional y un bochorno internacional» que lleva al Congreso a haberse a convertido en la Cámara «más triste y decadente desde aquella tarde del 23 de febrero de 1981». Al hilo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que este martes se empiece a «materializar un ejercicio de corrupción política: la compra de siete votos a cambio de la impunidad de los políticos» que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo ha asegurado a los medios de comunicación antes de asistir a un desayuno informativo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, coincidiendo con el inicio de la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas. «La primera ley que va a tramitar (el PSOE) en esta legislatura es el pago por la investidura, cuyo precio es nada más y nada menos que la impunidad de aquellos políticos» de los que ha dependido Sánchez para estar al frente del Gobierno, ha remarcado. Por otra parte, y a la pregunta de si han decidido ya la fecha para la reunión de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, después de que este le ofreciera tres posibilidades en diciembre, ha respondido que primero hay que saber el orden del día. «Hemos sido claros: antes del cuándo (será la reunión), hay que saber para qué», ha dicho Gamarra, para a continuación añadir que ese encuentro «no va a servir para blanquear las mesas que Pedro Sánchez está montando» con sus socios independentistas, en referencia a Junts y a ERC. Tras subrayar que el PP, como primera fuerza política de este país, va a llevar a cabo una «oposición firme» en defensa de la igualdad de todos los españoles, Gamarra ha remarcado que «lo importante no es cuando será la reunión sino para qué». En opinión de los populares, hay «muchos» más asuntos de los que hablar de los que propone el presidente del Gobierno.