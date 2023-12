El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el «bochorno» de permitir que un «experto supuestamente en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas», en alusión al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez, actúe como verificador en la reunión que PSOE y Junts celebraron en Suiza. Tras anunciar más protestas en la calle, ha afirmado que España está «dando pasos atrás» en la democracia con el Ejecutivo de PSOE y Sumar. «No vamos a aceptar la opacidad con la que se reúnen y se negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. En nuestro nombre no, en el de la mayoría de los españoles no, no se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España», ha proclamado Feijóo en un acto en el Templo de Debod en Madrid con cerca de 15.000 personas, según el partido.

Los participantes, con pancartas como 'Sánchez traidor', han gritado 'Puigdemont a prisión', 'Hay un presidente que es un delincuente' o 'Me gusta la fruta' cuando ha subido Isabel Díaz Ayuso al escenario. Una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha apoyado el acto, donde también había una caseta del sindicato de esta formación, 'Solidaridad'. Un día después de que se haya desvelado que PSOE y Junts han elegido al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez --experto en refugiados-- como verificador internacional de las reuniones que mantendrán ambos partidos, Feijóo ha denunciado el «bochorno por recurrir a la mediación extranjera entre compatriotas». Tras denunciar la «opacidad» de ese contacto en Suiza, ha afirmado que es una «humillación» aceptar esa mediación y ha recalcado que «no se negocia en la clandestinidad la dignidad de España». Según ha dicho, un experto en «guerrillas» no tiene que decir como España trata a una de sus comunidades. «Exijo en nombre de España que cese este despropósito», ha demandado. Feijóo ha señalado que si no le gustan estas movilizaciones, que «se preparen porque habrá muchas más» mientras «no restablezcan el Estado de Derecho» en España. «Nos quieren quietos, con las manos en alto, contemplando el atraco a nuestra igualdad. ¡Nos quieren callados!», ha denunciado, para avisar que el Gobierno tendrá «varias tazas democráticas de caldo al día», un «caldo que ellos cultivan». El líder del PP ha dejado claro que el PP no va a «blanquear» las alianzas de Sánchez y el PSOE con los independentistas ni van a «normalizar los escándalos, por más que sean continuos». «No vamos a naturalizar la indecencia, por más que sea su modo habitual de actuar. Cuanto más cierren las puertas del Congreso, más saldremos a la calle. Cuanto más intenten controlar la Justicia, más tendrán que responder ante ella y cuanto más mientan, más verdades tendrán que escuchar», ha aseverado. Además, el presidente del PP ha asegurado que «España está con su Constitución y España no está con su Gobierno porque el Gobierno está en contra de la Constitución y a favor de aquellos que no acatan la Constitución». «En el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez sólo hay mentiras y corrupción política», ha proclamado,