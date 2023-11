Francina Armengol: «Este año la violencia machista ha golpeado nuestro país con mucha fuerza»

Diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha portado su propia pancarta, han condenado la violencia machista y han rendido homenaje a las 52 víctimas mortales de lo que va de año en un acto celebrado este martes en el Congreso. Con una declaración contra la violencia de género de la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol; la lectura de los nombres de las 52 asesinadas, y el encendido de una vela por cada una de ellas, el Congreso ha dado inicio a los actos con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«Este año (la violencia machista) ha golpeado nuestro país con especial fuerza. Es una realidad incontestable», ha señalado Armengol, en referencia a las 52 víctimas mortales en lo que va de año, una cifra que supera los 49 asesinatos por violencia de género registrados en los años 2022 y 2021 y los 50 de de 2020. No obstante, ha asegurado que los avances «son muy claros», algo que ha justificado en que las denuncias de agresiones sexuales y maltratos hayan aumentado: «Hay menos tolerancia», ha dicho, y ha agradecido la «valentía» y la «determinación» de «tantísimas mujeres». Para ella, esta violencia es «la expresión más cruel de la discriminación y el poder de los hombres sobre las mujeres, y supone una de las más graves vulneraciones de derechos humanos». «Todos, absolutamente todos los días del año, tenemos que pelear sin descanso para erradicar esta terrible violencia», ha añadido, y ha abogado por hacer »políticas bajo una perspectiva de género« que lo atraviese «todo» para transformar la sociedad y alcanzar la «plena igualdad».

La presidenta del Congreso ha pedido no dar «nada por sentado» y ha condenado el «negacionismo» que «acaba llegando a las instituciones», como en el caso del próximo presidente argentino, Javier Milei: «En Argentina hay un femicidio cada 39 horas y acaba de llegar un hombre que ha prometido revertir toda la agenda de Igualdad», ha reprochado. Tras la declaración institucional, varias decenas de diputados se han dirigido a las escaleras del Congreso para rendir un homenaje a las víctimas mortales de violencia de género. Bajo una pancarta que rezaba «El Congreso por la eliminación de la violencia contra las mujeres», se han leído los nombres de las 52 asesinadas por violencia machista en lo que va de año, se ha encendido una vela por cada una de ellas y se ha guardado un minuto de silencio.

Los diputados de Vox, los únicos que no han participado en el acto, se han concentrado al mismo tiempo a un lado de las escalinatas y han portado su propia pancarta en la que se leía: «¡Este Gobierno es un peligro para las mujeres! Con Sánchez se ha batido el récord de violaciones y 1.205 violadores han sido beneficiados». La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha argumentado que su formación no participa en los actos institucionales para no «blanquear a un Gobierno que ha supuesto el mayor peligro para las mujeres», «que ha puesto en libertad a los violadores» y «con el que han crecido las violaciones y los delitos sexuales». «Nosotros estamos por la cadena perpetua para todas aquellas personas que cometan estos graves delitos (...). Una persona que viole a una mujer no debe volver a ver la luz del sol», ha defendido.