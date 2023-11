El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' saldrán a la calle este domingo en diferentes puntos de España para protestar contra la «cesión absoluta» del socialista Pedro Sánchez a los independentistas, unas movilizaciones a las que Vox está dispuesto a sumarse. De hecho, el partido de Santiago Abascal ha invitado a los ciudadanos a desplazarse después a las sedes que tiene el PSOE en las ciudades para continuar con las movilizaciones. Tanto el PP como Vox han llamado a los ciudadanos a salir a calle para expresar su «indignación» ante los pactos que está fraguando el PSOE con los independentistas y que consideran una «traición» a España y un «fraude electoral». Ambas formaciones pugnan por liderar ese descontento social en la calle.

Prueba de que los de Abascal no quieren dejar este fin de semana el protagonismo a Feijóo y el PP es su apoyo a la convocatoria de los 'populares'. «Este domingo 12 acudiremos a las manifestaciones convocadas por el PP y después nos sumaremos a las marchas pacíficas que terminarán ante las sedes del PSOE en toda España», avanzó el viernes través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), desde donde ha instado estos días a «parar el golpe de Sánchez». Los 'populares' han realizado estos días una apelación a los ciudadanos para que asistan a su protesta, pero sin dirigirse a partidos como Vox. «Aquí caben todos, desde socialistas a votantes de cualquier espectro político», aseguran a Europa Press fuentes del PP, que dejan claro a los cargos de Vox que podrán asistir pero no podrán intervenir. En el PP no ocultan su incomodidad por este movimiento de última hora de Vox de secundar su protesta. En los últimos días, los 'populares' han repetido que es «una convocatoria del PP», que está «abierta a que se puedan sumar a ella todos los españoles que quieran, independientemente de a quien hayan votado», en palabras de la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra.

Todos los 'barones' del PP han animado a participar en esas protestas del domingo y estarán presentes en sus respectivos territorios. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, estará en la de Madrid --que se celebra en la Puerta del Sol-- junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, los demás miembros de la cúpula del PP lo harán en las provincias por las que obtuvieron su escaño en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Así, por ejemplo Gamarra estará en la movilización de Logroño; el coordinador general, Elías Bendodo, en la de Málaga; y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, en Valencia. El PP, que espera más afluencia de público a sus concentraciones tras el pacto con Junts, que cree que ha enervado más a los ciudadanos, está extremando las precauciones para evitar que radicales las revienten, como ha pasado ante la sede del PSOE Ferraz en los últimos días. Los 'populares' no están preocupados y presumen de su experiencia en la organización de actos.

Desde 'Génova' han insistido reiteradamente desde el martes en que el PP ha convocado protestas «pacíficas» y «cívicas» a las 12.00 horas en todas las capitales de España, que han sido previamente autorizadas por todas las Delegaciones del Gobierno. «Al estar autorizadas estas concentraciones en lugares neurálgicos de cada provincia, tiene que haber despliegue policial para salvaguardar la seguridad», han explicado fuentes del partido, para añadir que si hay algún incidente en las sedes del PSOE ante el llamamiento que ha hecho Vox ahí la responsabilidad no será el PP porque no ese espacio no formará parte del perímetro comunicado por su partido. En los últimos días el PP ha utilizado las redes sociales para animar a sumarse a su convocatoria e incluso ha lanzado un vídeo con mensajes de Feijóo y los presidentes del PP asegurando 'Yo voy'. «Es el momento de la movilización cívica y pacífica porque el pacto dañará enormemente la convivencia, la igualdad y el Estado de derecho», aseguró el viernes Gamarra.