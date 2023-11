Centenares de taxistas han desfilado este miércoles por la mañana por el centro de Barcelona para protestar por la muerte de un compañero el pasado domingo en el Hospital Clínic, después de resultar gravemente herido tras una supuesta agresión de un motorista durante una discusión de tráfico el pasado jueves. Los taxistas han cortado alrededor de las 10.00 horas la Gran Via de Barcelona, entre las calles Bailén y Plaza España, y está previsto que avancen hasta el cruce con Passeig de Gràcia, donde rendirán un homenaje al compañero fallecido.

Carlos, el taxista fallecido el pasado domingo en el Hospital Clínic, era boliviano, tenía 53 años y había cambiado el turno esa noche con su sobrina, con la que compartía el vehículo. Los tramos afectados por esta acción de protesta del sector del taxi han afectado a la circulación de vehículos por la Gran Vía y la Guardia Urbana de Barcelona ha recomendado el uso del metro como transporte más rápido para sortear la marcha lenta.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmado que con esta acción pretenden homenajear al compañero fallecido y ha subrayado que se personarán como acusación particular y pedirán que el agresor sea acusado de un delito de homicidio. «No queremos arruinarle la vida a nadie, pero creemos que es justo que la pena sea la que tiene que ser, y es de homicidio», ha indicado Álvarez, que también ha manifestado que «se nos ha muerto una parte de nosotros».

Desde la Asociación Nacional del Taxi lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero Carlos Ríos, agredido mientras conducía su taxi.

Acompañamos en el sentimiento a su familia y a la familia del #taxi de #Barcelona. pic.twitter.com/5QeiXvTnII — ANTAXI (@antaxi_ofi) November 6, 2023

Además, ha afirmado que no les parece bien que el agresor «esté en la calle, sabemos perfectamente que no quería matar a nadie, pero hay una persona que está muerta», ha denunciado Álvarez. El portavoz de Élite Taxi ha aprovechado para denunciar que «todos estos cambios que está habiendo en la ciudad están haciendo que la gente esté más agresiva, más estresada». Lo que ha pasado no es un tema de seguridad, es un tema de crispación: la gente está mucho más nerviosa", ha denunciado.