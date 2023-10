El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el punto de partida del independentismo, en referencia a la amnistía, será el "punto final" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque la historia "le juzgará". "Será un presidente dimitido", ha indicado Feijóo este domingo en un mitin en Toledo sobre la defensa de la unidad del país, al referirse a que quizás Sánchez logre ser investido de nuevo presidente pero que su gobierno "nacerá roto" por haber "incumplido" su principal deber, el de velar por la igualdad de todos los españoles.

El presidente popular ha destacado que incluso el PSOE no está seguro de que se esté haciendo lo correcto, en relación con pactar una posible amnistía con el independentismo catalán para obtener los votos de Junts. Durante su discurso ha dado por hecho que saldrá adelante la investidura de Sánchez, que todavía no tiene fecha, hecho que Feijóo le ha vuelto a reprochar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Podrán logar la victoria en una sesión de investidura pero saben que los españoles no están dispuestos a perder la dignidad", ha afirmado. Feijóo ha dicho que España es el "bochorno de Europa" y ha acusado al actual Gobierno en funciones de no ejercer sus deberes como poder ejecutivo al tener posiciones "ambiguas y contradictorias" y ha remarcado el "descontrol" de las fronteras con relación a la llegada de migrantes. Es por ello que el presidente popular se ha "preguntado" para qué quiere el Gobierno de coalición "a cualquier precio" volver a gobernar si cuando están en el poder "no lo ejercen".

Acto seguido, Feijóo ha afirmado que la respuesta radica en el "ego de una persona", de Pedro Sánchez. Sobre el Congreso y la mayoría que tiene el bloque progresista, Feijóo la ha calificado de "espejismo" porque considera que cada día "están más solos". También ha denunciado la escasa actividad en la Cámara Baja estas últimas semanas y la ha contrapuesto con la otra Cámara, en la que el PP tiene mayoría: "Claro que vamos a abrir el Senado". Según ha indicado, el Senado seguirá siendo la cámara territorial que señala la Constitución y ha anunciado que llevarán al pleno a todos los senadores para que se posicionen sobre la igualdad y la unidad del país, al igual que se hizo esta semana en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que solo acudieron los presidentes populares y el catalán, Pere Aragonès. En el acto, al que han acudido unas dos mil personas, también han intervenido desde la plaza del ayuntamiento el alcalde toledano, Carlos Velázquez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.