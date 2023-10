El PP ve propio de un «autócrata» el «desprecio» de Sánchez al Senado y dice que su representante será Aragonès

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez de «despreciar» al Senado por no acudir al debate sobre la amnistía que se celebrará este jueves en la Comisión General de Comunidades Autónomas, una actitud que, a su entender, es «propia de un autócrata». Es más, ha recalcado que el representante del Gobierno de España y de su posición será este jueves el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, González Pons ha calificado de «acierto» que Aragonès tenga la «valentía» de acudir a defender sus posiciones y vaya a «cumplir con su deber de estar presente» en el Senado, que es la Cámara de representación territorial. Sin embargo, ha lamentado que se vaya inmediatamente tras su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas.

«Lamento que vaya a hablar y no se quede a escuchar, porque ir a un sitio a hablar y no quedarse a escuchar demuestra una soberbia que es impropia de un dirigente político y desde luego impropia de un demócrata», ha manifestado. En este sentido, González Pons ha asegurado que «para un demócrata es casi más importante escuchar que hablar». «Uno es demócrata antes escuchando que hablando porque los dictadores también hablan. Lo que no hacen los dictadores es escuchar y Pere Aragonés además de venir a hablar debería quedarse a escuchar las razones de los demás, no venir a colocar su mensaje y luego marcharse», ha recalcado.

Los «portavoces» de Sánchez

En cualquier caso, el dirigente del PP ha resaltado que «por lo menos Aragonés viene y habla» en el Senado porque el Gobierno de España «no va a acudir», algo que, a su juicio, evidencia que «desprecia» al Parlamento español. A su entender, los portavoces de Pedro Sánchez sobre la amnistía son Pere Aragonés y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras sus declaraciones esta semana a favor de la amnistía en una emisora de radio. «El representante del Gobierno de España, de la posición del Gobierno de España, mañana en el Senado va a ser Pedro Aragonés. Eso, como ciudadano, me avergüenza pero también me humilla porque no deberíamos aceptar con tanta naturalidad que el Gobierno desprecia al Parlamento no acudiendo a un debate parlamentario», ha abundado. González Pons ha indicado que en el Senado estarán presentes los presidentes de las comunidades autónomas del PP, dado que se va a debatir un «asunto que está en boca de todos y de todos los medios de comunicación». A su entender, el Ejecutivo en funciones no puede seguir «despreciando al Parlamento como lo está haciendo», ya que, según ha dicho, cuando el Parlamento te llama hay que acudir porque es de demócratas. «Pedro Sánchez hoy, una vez más, solo piensa en Pedro Sánchez, pero despreciar al Parlamento no acudiendo ni enviando a ningún miembro del Gobierno lo que va a hacer mañana además es una actitud propia de un autócrata», ha indicado.

«El principio de igualdad»

Además, ha señalado que todos los presidentes autonómicos del PP estarán presentes para defender el principio de igualdad porque, según ha dicho, «la igualdad de los españoles no puede establecerse a partir de la desigualdad» y «no puede darse a uno para quitarse a los otros». «No podemos contentar a una comunidad autónoma rompiendo la relación de equilibrio con el resto de comunidades autónomas. Si somos europeos y si somos españoles es porque todos somos libres e iguales, o por decirlo de otra manera, igualmente libres o libremente iguales», ha finalizado.