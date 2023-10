La alcaldesa de Gijón rompe su pacto de Gobierno con Vox por anteponer sus siglas al interés general

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha anunciado este miércoles la ruptura del pacto con Vox, poco después de los 100 días del Gobierno tripartito que forman las dos formaciones con el PP, no solo no por no haber sido capaz de ejercer las responsabilidades que les otorgaron los ciudadanos, según ella, sino que, a su juicio, los de Abascal «han antepuesto sus siglas al interés general». «Mientras yo sea alcaldesa esta ciudad no va a permitir ninguna injerencia desde Madrid ni desde donde sea», ha recalcado la regidora gijonesa. Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés en la que no se admitieron preguntas, horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara que se planteaban hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), para abrirlo a más públicos, acorde a la línea de su partido y alejado de «sesgos y partidismos». La propia Rouco, a preguntas sobre si lo había hablado antes con sus socios de Gobierno, se limitó a comentar «algo dijimos», sin llegar a concretar. Moriyón, que ha estado arropada de los concejales de su grupo municipal, ha anunciado que había firmado la resolución por la que Vox quedaba fuera del Gobierno municipal, que hasta ahora compartían ambas formaciones políticas junto con el PP. La alcaldesa ha asegurado que ha sido una decisión «muy meditada» y que no responde únicamente solo a la rueda de prensa dada por Rouco sobre el FICX. Dicho esto, ha remarcado que las declaraciones hechas por la concejala de Vox en ella «no están a la altura de una ciudad como Gijón». Para ella, estas palabras atentan contra la tolerancia que siempre caracterizó y van a seguir caracterizando a la ciudad.

Unido a ello, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la organización del Festival Internacional de Cine, avalada, según la regidora, por más de 60 años de «éxito», así como a los trabajadores y a todos los que forman parte del mismo. Al tiempo, ha sostenido que Gijón no va a experimentar «ningún retroceso» de libertades. «Esta ciudad es libre, tolerante y acogedora», ha defendido Moriyón. También ha querido lanzar un mensaje «de absoluta tranquilidad» a la ciudadanía. La alcaldesa ha recalcado que los próximos cuatro años serán «brillantes» para Gijón, a lo que ha asegurado que todos los concejales, y ella misma, están «totalmente comprometidos» con la ciudad. «Foro Asturias no ha incumplido ningún pacto», ha remarcado, por otro lado. Algo que ha contrapuesto con la actitud de Vox, al que ha acusado de haber «paralizado conscientemente» el funcionamiento de la organización municipal. Moriyón, antes de la rueda de su prensa y poco después de la intervención de Rouco, ya había dado pistas de la ruptura con Vox a través de las redes sociales, con un escueto «Se acabó». También el director del FICX, Alejandro Díaz Castaño, había mostrado su «total confianza en que Carmen Moriyón defenderá el festival independiente como siempre ha sido en sus años de Gobierno». Cabe recordar que, durante la rueda de prensa de Rouco, esta había llegado a anunciar para esta próxima edición del FICX un galardón de reciente creación, que se otorgaría a algún cineasta que proyecte «lo que Vox quiere». En este sentido, ha hablado de una sociedad que represente el «trabajo, esfuerzo y respeto a lo demás». También se había mostrado en contra de un festival «para unos pocos» como según ella era hasta ahora y había alertado de que estarían «vigilantes» al contenido, sin garantizar su continuidad o sin avanzar los cambios que pretendían introducir en el certamen cinematográfico, más allá de que fuera abierto a todos los públicos y que recogiera valores como los entendía su partido. A la polémica suscitada a cuenta de los posibles cambios en el FICX, se suma la de inicio del Gobierno, cuando Rouco avanzó que no contemplaban contratar espectáculos en los que se promocionara la cooficialidad del asturiano. Ya entonces la alcaldesa salió al paso de sus palabras para asegurar que se no se iba a dejar de contratar a artistas que usaran la Llingua asturiana.