El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido en Murcia este viernes la necesidad de buscar un «gran acuerdo político y social» que se prolongase durante las próximas dos décadas para «estabilizar la situación económica», afrontar el exceso de déficit y revertir la deuda, llegar a acuerdos sobre agua y afrontar reformas fiscales estructurales.

En un acto con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido la importancia de recuperar la «centralidad» en política frente a la actual coalición de Gobierno integrada por el «socialismo radical, comunistas, separatistas y antiguos defensores el terrorismo» que están impulsando una política económica «populista» por la que España «ha dejado de ser un país equilibrado» para gastar «enormes cantidades en un comunismo barato».

Ha hecho también una encendida defensa de la necesidad «fundamental para una nación» de «compartir lo que se tiene», en referencia al agua, porque de lo contrario «se pone a sí misma en peligro». Ha defendido que durante su mandato en los años 90 se firmó un plan hidrológico nacional para conectar todas las cuencas de España que fue derogado «por motivos ideológicos» por su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, tras lo que 25 años después «no hemos resuelto nada».

#EnDirecto | Aznar dice que España sufre a una coalición de Gobierno formada por "radicales, defensores del terrorismo y separatistas" que practican "una política económica populista": "España ha dejado de ser disciplinada. Es necesario un gran acuerdo político y social" pic.twitter.com/0OqJW2363k — Europa Press (@europapress) May 5, 2023

Estas cuestiones estructurales son las que se deben poner encima de la mesa el 28 de mayo, pero «si no hay posibilidad de hacerlo con un acuerdo porque uno de los pilares constitucionales se ha perdido, el PSOE, que se ha convertido en otra cosa, lo tiene que hacer el que sí hay, el PP», ha destacado.

Ha llamado a los votantes para que los gobiernos resultantes de estas elecciones autonómicas y municipales «tengan la mayor fuerza posible y la mayor capacidad para tomar decisiones»: «Cuanto más fuerte sea el Gobierno y menos dependiente, mejor», porque «España va a ser un país con grandes posibilidades si se toman las decisiones adecuadas» y se recuperar «la disciplina, el rigor y el sentido de la responsabilidad en las políticas públicas».

Según sus palabras, la actual deuda pública será una «losa brutal» para la economía y los fondos europeos de recuperación poscovid no se han empleado para hacer «reformas estructurales importantes, como la de la fiscalidad», que no consiste en poner «impuestos estúpidos a supuestos grandes propietarios que no recaudan nada», sino en impulsar políticas eficientes con bajos impuestos que aumenten la actividad económica y la recaudación. Se trata de un modelo factible que él mismo puso en práctica durante su etapa en Moncloa, ha dicho antes de reclamar también una reflexión «seria» sobre el mantenimiento del sistema de pensiones y una revisión del modelo de transición energética para que sea factible cumplir los objetivos marcados.