La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha destacado este viernes que su formación y ERC lograron «pulir totalmente» la Ley de Vivienda en la negociación que mantuvieron con el Gobierno para su aprobación, para que la nueva norma no invadiera las competencias autonómicas en la materia. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha afirmado que el de la vivienda es «un grave problema» y que la nueva ley posibilita numerosas medidas para que «la vivienda sea un derecho y no un negocio».

La portavoz de EH Bildu ha considerado que, hasta ahora, todas las políticas en materia de vivienda «estaban en manos del negocio» y que «de ninguna manera tenían en cuenta que es un derecho de los ciudadanos, que es lo que hay que proteger». Así, ha asegurado que la nueva norma posibilita que la vivienda sea un derecho para los ciudadanos, «abre oportunidades» y puede «traer beneficios» para la ciudadanía que, «al fin y al cabo, es lo que importa».

No obstante, la dirigente de la formación soberanista ha señalado que tuvieron que trabajar con el Gobierno desde el inicio «con mucha atención», ya que, según ha reconocido, «es cierto que la ley que se presentó al inicio planteaba una conculcación de las competencias».

«Pero lo hemos pulido totalmente gracias al trabajo realizado por EH Bildu y ERC, y la ley que era en el origen y la que es actualmente no tienen nada que ver. Diría que ni uno solo de los artículos quedó sin modificar, se cambió todo totalmente», ha asegurado. En este sentido, ha lamentado que el PNV haya planteado el debate de la invasión competencial argumentando que «todas las competencias eran nuestras y que esta ley las recorta».

«Eso no es verdad, y si lo fuera, ¿por qué el PNV no ha limitado el precio de los alquileres en los 36 años que lleva gobernando? Plantean contradicciones continuamente», ha indicado. En todo caso, Aizpurua ha reconocido que, «en general, es cierto» que, tal como ha denunciado la CUP, las leyes que plantea el Gobierno central invaden «sistemáticamente» las competencias de las comunidades autónomas. «En general, es cierto -ha reiterado-, porque todas las leyes que vienen de Madrid plantean problemas competenciales, permanentemente, pero todas se pulen a medida que avanzan. Estamos en un juego continuo, y es cierto que siempre hay que mirar lo que llega desde Madrid para que, por lo menos, no se recorte lo que tenemos en el autogobierno».

En este sentido, ha asegurado que EH Bildu «mira el contenido» cuando se propone una ley y actúa «en favor de los ciudadanos vascos, es decir, nos preguntamos si es bueno o malo para los ciudadanos, ese es el esquema que aplicamos».

Por otro lado, Mertxe Aizpurua ha afirmado que «de ninguna manera» considera un menosprecio que, a pesar de aprobar la Ley de Vivienda con sus votos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que su socio preferencial sigue siendo el PNV y que no se puede comparar con la relación que mantiene con EH Bildu.

Así, la portavoz de la formación soberanista en el Congreso ha destacado que su objetivo «no es ser socios preferenciales o prioritarios» del Gobierno de Sánchez, sino que «pedimos respeto, que creo que nos hemos ganado, y trabajamos en base a los temas». «Cuando decimos que sí, es que sí, y cuando decimos que no, suele ser que no. Valoramos las cuestiones en base a las consecuencias que van a tener y a lo que van a favorecer a los ciudadanos. A partir de ahí, las preferencias a mi me importan poco», ha asegurado.