El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo una «pinza surrealista» de PSOE y Vox contra el Partido Popular y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer «destruir a la oposición». Dicho esto, se ha comprometido a empezar a partir de las elecciones de mayo la «reconstrucción» de una España «económicamente estancada» en la que han sido «debilitadas» las instituciones.

Así se ha pronunciado en el acto de presentación del programa marco del PP que se ha celebrado en un hotel de Guadalajara, junto al presidente del partido en Castilla-La Mancha y candidato, Paco Núñez. Al evento han asistido numerosos cargos de la cúpula del PP, como la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el coordinador general del partido, Elías Bendodo; casi todos los vicesecretarios generales; y varios presidentes de la formación, como el murciano Fernando López Miras, la balear Marga Prohens o el navarro Javier García.

Unos días después de la fallida moción de censura promovida por Santiago Abascal con el economista Ramón Tamames como candidato, el líder del PP ha cargado contra PSOE y Vox. «Unos y otros enfrentados, pero con estrategias coincidentes pretenden conformar una pinza surrealista contra el PP y contra Feijóo», ha manifestado. Después, Feijóo ha echado en cara al PSOE y Pedro Sánchez que «manipulen» lo que él dice y cambien sus declaraciones, una respuesta que se produce después de que en un acto con la comunidad hispana mostrase su orgullo por no rendir «pleitesía a gobernantes autócratas», en alusión a Venezuela según fuentes 'populares', unas palabras que han sido duramente criticadas por Sánchez y el PSOE coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana a la que asiste el Rey.

«Es curioso, tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir a la oposición, les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión, manipulan lo que decimos. Cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición en un régimen democrático», ha aseverado. El líder del PP ha afirmado que «la garantía de la democracia es la oposición, no solo el Gobierno». «Es la oposición responsable, no solo un Gobierno irresponsable», ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

Tras asegurar que el PP «está con la gente», ha indicado que el objetivo de su programa electoral es «mejorar la vida de los ciudadanos» y la defensa «encendida» de los servicios públicos, asegurando que gestionan la sanidad «mejor» que los cargos socialistas. Además, ha expresado el compromiso de su partido a «reducir la carga fiscal» que padecen los ciudadanos y se ha fijado también como objetivo «empezar la reconstrucción de una España económicamente estancada», que ha «debilitado» las instituciones y que tiene «más personas en riesgo de pobreza que nunca».