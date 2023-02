El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el «ataque constante» a los empresarios por parte de ciertos miembros del Gobierno como parte de una «campaña de descrédito» al mundo empresarial: «Esta semana me ha tocado a mí», ha señalado en referencia al sueldo que percibe en la patronal, de unos 380.000 euros anuales. En declaraciones a Telecinco y Antena 3 recogidas por Europa Press, Garamendi ha afirmado que su sueldo no se ha incrementado un 9%, sino un 3%, el mismo porcentaje que el resto de la plantilla de CEOE, y ha negado que tenga que regularizar su situación laboral.

«Es falso. No tengo que regularizar absolutamente nada. En España hay más de 200.000 personas como yo, que tienen que pagar dos veces a Hacienda. Yo soy autónomo y voy a seguir siéndolo porque los empresarios no podemos estar en el Régimen General», ha subrayado. «Ni son 400.000 euros ni me he subido el 9% porque además no soy yo, esto es un tema de una entidad privada. La Junta Directiva son 255 miembros y es lo que se ha aprobado. Le puede gustar a la gente o no», ha defendido. El empresario vasco cree que con todo lo que se está diciendo sobre su sueldo en CEOE se está haciendo «campaña» para destruirle, pero ha avisado de que seguirá adelante, porque «es del Norte y aguantará».

«Que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo. Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mi, porque estoy solo», ha denunciado. Respecto a las críticas del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, de que no le parece «sensible» el sueldo de Garamendi y de que esta situación puede «complicar» la vida a la clase empresarial, Garamendi ha señalado que su salario «ni complica ni descomplica». «Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía», ha afirmado. Garamendi ha insistido en que su salario ha sido aprobado por la Junta Directiva de la CEOE y que es una decisión adoptada en el seno de una organización privada. «Sólo faltaba que el Gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o decir o decidir algunos para opinar sobre lo que se hace bien o mal», ha señalado.

Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros mensuales, a la que se ha opuesto a la CEOE, Garamendi ha asegurado que no afectará a las grandes empresas pero sí a los autónomos y a las pequeñas empresas, y ha advertido de que su subida hará que «salga más gente del ámbito legal del empleo». «España tiene el 24% de economía sumergida y el resto de Europa tiene el 13%, creo que es algo muy serio, que deberíamos atacar. En España necesitamos empleos abiertos que estén en la legalidad», ha defendido Garamendi, que ha recordado que su organización propuso una subida del SMI para este año del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales. «Nosotros siempre vamos a negociar con el Gobierno. Lo que me parece increíble es que cuando llegas a acuerdos eres un fenómeno y resulta que el día que dices que no, porque no es bueno para España, te conviertes en un villano», ha añadido. Garamendi ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que haya «puesto en solfa» que los empresarios «todo lo hacen mal y en contra de los más vulnerables». «Eso es mentira. Vulnerables son los autónomos y los pequeños empresarios, que no tienen paro», ha argumentado.