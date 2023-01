La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la «improvisación» del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), con el protocolo antiaborto, y que ha buscado un «conflicto interno» con el líder del PP en la región, Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo ha expresado en un encuentro organizado por Unidad Editorial, al ser preguntada por el nuevo protocolo encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en Castilla y León, que incluye derivación a salud mental de las mujeres «que lo requieran» o ecografía en 4D antes de interrumpirlo. «Todo lo que sea dar información me parece bien, y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece necesario», ha defendido la presidenta regional, quien ha matizado que el anuncio de Gallardo sólo busca un «conflicto interno» cuando, además, «no tiene competencias en la medida». Además, ha criticado la «improvisación» del político de Vox que «no tenía ni una respuesta»; me parece «innecesario» porque «no son formas de hacerlo».

«Siempre he apostado por la maternidad que es un problema y es la gran olvidada (...) Dando información y a favor de la vida porque es señalada y acorralada por un pensamiento único», ha defendido la presidenta regional. Ha ironizado sobre «si no sabe de embarazos, para qué habla», en relación con la respuesta de Gallardo cuando le preguntaron en qué mes se haría la ecografía, y ha apuntado que lo que ha conseguido es «alimentar» al Gobierno de Pedro Sánchez para «decir que vuelve la extrema derecha».

Respecto al requerimiento emitido por el Gobierno de España, Ayuso ha aseverado que le parece «indignante» porque primero debería haber «cesado a todo el Ministerio de Igualdad después de poner violadores en la calle», a lo que ha añadido que le parece una «sobreactuación» por parte del Ejecutivo nacional.