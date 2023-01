Vox considera que si Griñán puede "recibir el tratamiento" para su enfermedad en prisión, debería entrar

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este lunes que si el expresidente de la Junta José Antonio Griñán puede «recibir tratamiento» en prisión para el cáncer de próstata que padece debería «entrar», porque «es la misma situación en la que están otros muchos presos en toda España».

En un comunicado, Gavira se ha pronuncia así al hilo de que hoy se haya conocido el informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla sobre el estado de salud del expresidente de la Junta, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación en el caso de los ERE, y en el que se concluye «la no conveniencia» del ingreso en centro penitenciario. Gavira ha insistido en que «existen muchos presos en Andalucía y España con ese tipo de enfermedad, que entran y salen de la cárcel para recibir sus tratamientos, y que hacen vida absolutamente normal, más allá de su situación carcelaria», al tiempo que ha advertido de «los daños colaterales que esta resolución puede generar para otros presos que estén en la misma situación de Griñán».

«Esto no es un tema de tener o no sensibilidad, esto es un tema de justicia y aquí hay una sentencia judicial firme, en un procedimiento con todas las garantías democráticas y queremos que se cumpla», ha aseverado Gavira, quien ha recordado que «la corrupción no se indulta» y que «el daño psicológico tampoco puede ser un argumento para intentar eludir» el cumplimiento de una condena.

Como ha recordado Gavira, «el tema de los ERE en Andalucía es una cuestión muy sensible, que hay que entender y valorar en sus justos términos», recordando que desde Vox han reclamado al «PSOE y a sus sindicatos afines la devolución de todo el dinero malversado a los andaluces con los ERE --casi 680 millones de euros en sentencia firme--, y le estamos exigiendo al Gobierno del PP que lleve a cabo las actuaciones necesarias para recuperarlo». Sin embargo, el portavoz de Vox ha lamentado que el Gobierno de Juanma Moreno «lo que está haciendo es conceder subvenciones a esos mismos sindicatos que, en algunos casos, han sido ya condenados y en otras piezas separadas de los ERE están siendo investigados en la fase de procedimiento judicial».

Finalmente, y a pesar de que «es lo que se merece después de una resolución judicial firme en un procedimiento con todas las garantías», Manuel Gavira ha dejado claro que «presumiblemente, puede que los tribunales acaben determinando que Griñán no entre en prisión», en cuyo caso «hay que tener muy claro que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas y respetarlas, nos gusten o no nos gusten, como puede ser este el caso».