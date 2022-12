El PSOE compara el recurso de PP con el 23-F

El PSOE ha comparado el recurso del PP para suspender la votación de las enmiendas para desbloquear la renovación del TC con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 e incluso ha acusado a los 'populares' de actuar como aquellos guardias civiles que irrumpieron en el hemiciclo, a lo que la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le ha recordado que esa asonada se dio a un Gobierno de centro derecha presidido por Adolfo Suárez. «Debe revisar la historia y no intentar cambiarla», le ha espetado.

En el debate del Congreso sobre la reforma penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación, el diputado socialista Felipe Sicilia ha acusado al PP de que, al igual que cuando en el 81 «quiso parar un pleno y la Democracia por medio de tricornios», hoy pretendía pararla de nuevo pero esta vez con «togas». «Pero no lo han conseguido porque nuestra Democracia es fuerte y sólida», ha dicho.

Se refería al recurso elevado por el PP al Tribunal Constitucional y que buscaba paralizar el trámite de esta iniciativa legislativa por la vía de la cautelarísima. Sicilia ha indicado que no le cabe duda de que la razón verdadera por la que --el PP-- tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el TC es «porque los usan como último recurso para ganar lo que pierden aquí --en la Cámara-- y en las urnas». La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra al considerar que esas afirmaciones ofenden al decoro de la Cámara y ha acusado al PSOE de haber iniciado un proceso de memoria en el que pretenden «rescribir la historia democrática del país». Y ha echado en cara al socialista que tenga una memoria «frágil» toda vez que cuando se produjo el golpe de Tejero en 1981 España era gobernada por el centro derecha. «Creo que debe revisar la historia y no intentar cambiarla», ha indicado entre gritos de la bancada socialista y aplausos de los 'populares', para terminar diciendo que el PSOE no podrá cambiar «el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están rescribiendo».