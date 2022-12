Las madres solteras denuncian que el 70 % de las familias monoparentales se quedan fuera de la ley

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ha advertido de que el 70% de las familias monoparentales, las que tienen un solo hijo, quedan «fuera» del anteproyecto de ley de familias aprobado este martes por el Consejo de Ministros. «Una ley de familias es necesaria porque es necesario reconocer toda la diversidad de las familias que existen en España, pero a nosotras nos parece que no estamos lo suficientemente recogidas, porque deja excluidas al 70% de las familias monoparentales, con un hijo a cargo. Se quedan fuera de la cobertura», ha explicado a Europa Press la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores.

Así, aunque ve positivo que se equipare a las monoparentales con dos o más hijos a las numerosas, recuerda que esto en realidad «corrige una discriminación que viene sucediendo desde 2008», cuando se equiparó a las viudas con uno o más hijos a las numerosas. «Esto está bien que se corrija pero no nos parece bien que se deje de proteger al 70% de las monoparentales cuando los datos del INE nos dicen que un 54% de familias monoparentales están en riesgo de pobreza», ha subrayado Flores.

Asimismo, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras piden que los nuevos permisos para conciliar incluidos en la ley se dupliquen para las familias monoparentales ya que, si no, sus hijos «no van a tener el mismo tiempo de cuidado» que otros niños que tengan dos progenitores. Además, advierten de que aumenta el riesgo de que las madres solteras pierdan su empleo con más facilidad ya que no se pueden turnar para cuidar de los hijos ni contratar a una persona. En cuanto a la prestación de 100 euros al mes para ayuda a la crianza, consideran que es una medida «positiva» aunque «insuficiente» en comparación con otros países donde tienen «mayores beneficios». No obstante, celebran que se «empieza a cambiar un poco la mirada y a proteger a la infancia». Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha valorado «positivamente» el apoyo en conciliación que recoge la ley de familias pero echa en falta una «mayor protección a los hogares con más hijos».

Para estos hogares, la FEFN había pedido «un reconocimiento de derechos proporcional al número de hijos», por ejemplo, en la duración de los permisos laborales, que, según esta entidad, deberían ser mayores cuando hay más menores a cargo. A la espera de conocer el detalle de la ley, la FEFN avanza que seguirá trabajando con los grupos políticos para reclamar «un apoyo justo» para las familias numerosas «que reconozca y compense su aportación a la sociedad».

Por su parte, la ONG de infancia UNICEF considera que la aprobación del anteproyecto es una «buena noticia para la infancia» aunque cree que tiene «margen» de mejora, por ejemplo, en cuanto a la ayuda de 100 euros a la crianza, que la ONG pide que alcance a todas las familias con menores a cargo de 0 a 18 años. «Consideramos que se trata de una norma necesaria en muchos aspectos, que permitirá avanzar en el bienestar de las familias y en los derechos de los niños y niñas. Por ello, creemos que debería suscitar un consenso amplio e indispensable, ya que esto es una responsabilidad de todos y todas», ha manifestado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, Carmen Molina.

En concreto, entre los avances, Molina ha destacado «el reconocimiento y la protección legal a las cada vez más diversas situaciones familiares» o la apuesta por la conciliación, y considera «un paso adelante» la deducción fiscal de 0 a 3 años. No obstante, cree que «esta ley suponía una oportunidad para incorporar una prestación universal por hijo de 100 euros mensuales hasta la mayoría de edad», algo que la organización lleva demandando mucho tiempo. Por tanto, UNICEF señala que aún «queda mucho por hacer para que España se equipare a la gran mayoría de países del entorno», que sí cuentan con prestaciones universales de 0 a 18 años. También considera que «hay margen para responder al gran reto de la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños» en España, y «al desafío demográfico, ya que España es el segundo país de la UE con menos nacimientos por mujer».