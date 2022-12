El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado este martes que se pueda reformar el delito de malversación, pero ha dejado claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Sánchez se ha referido a la posibilidad de modificar ese delito en el marco del debate parlamentario sobre la eliminación del delito de sedición en una conversación informal con los periodistas durante la recepción del Congreso con motivo del Día de la Constitución.

Ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación de la sedición para pedir también que se modifique la malversación, ha insistido en el argumento del Gobierno y del PSOE de que es necesario esperar a que se presenten las enmiendas y el grupo parlamentario socialista las estudie. Ha recordado que será el próximo viernes cuando finalice el plazo de presentación de las propuestas de modificación y que será entonces cuando se sabrá si ERC presenta alguna en ese sentido o no.

A la espera de ese momento, lo que ha recalcado el presidente del Gobierno es que no habrá en la tramitación parlamentaria ningún retroceso en las medidas de lucha contra la corrupción política ni en las penas asociadas a ella. Al plantearle si podría haber alguna modificación de la malversación que beneficiara al expresidente andaluz José Antonio Griñán, ha reiterado sus argumentos y ha dicho que creía haber sido suficientemente claro garantizando que no se retrocedería en la lucha anticorrupción. Sánchez sí ha avanzado que el grupo socialista presentará también enmiendas el viernes ante la reforma del Código Penal por el delito de sedición, pero no ha ofrecido ningún detalle de las mismas y ha emplazado a ese día para conocer su contenido.