El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por aprobar la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', pese a las «advertencias» que le llegaron. «No es un Gobierno de la gente sino contra la gente», ha proclamado. Así se ha pronunciado Feijóo después de que con la aplicación de esta norma varios tribunales hayan rebajado las penas impuestas a varios condenados por delitos sexuales.

El PP ya ha presentado una moción en el Senado, que se abordará en el Pleno de la semana que viene, para forzar al Gobierno a la «inmediata revisión», por la vía de urgencia, de esa Ley de Libertad Sexual. Aparte de esta norma, Feijóo ha echado en cara a Sánchez otros pasos de esta última semana, como la derogación de la sedición o la intención de cambiar también la malversación, mientras no toma otras medidas que, a su juicio, pueden beneficiar a los ciudadanos, como «desalojar okupas en 24 horas» o «bajar el IRPF y el IVA», como ha pedido el PP.

«Cambiar la ley para favorecer a independentistas condenados sí. Desalojar okupas en 24h no; Reformar malversación sí. Bajar IVA e IRPF no; Aprobar la Ley del solo sí es sí pese a las advertencias sí. Asumir su responsabilidad no», ha proclamado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que concluye así: «No es el Gobierno de la gente sino contra la gente».

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra el Gobierno por su ley del «solo sí es sí» porque, a su entender, es una norma «indefendible». «El Gobierno es el único responsable de desproteger a las mujeres, rebajar penas a delincuentes sexuales y cargar contra los jueces», ha recalcado. Gamarra ha señalado que esto que está pasando lo advirtieron el Consejo General del Poder Judicial, juristas y Partido Popular, pero siguieron adelante «por soberbia e ideología». «Exigimos responsabilidades», ha demandado, en un mensaje en la misma red social.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado que el PP llevará al Pleno de la próxima semana una moción para que el Gobierno revise esa ley y rectifique un error irreparable«. »¿Cómo es posible que el Gobierno pueda hacer las cosas de manera tan chapucera, negligente y con tanta soberbia, a pesar de todas las advertencias?«, se ha preguntado el portavoz 'popular'.

A su entender, es «una torpeza y una metedura de pata de Sánchez e Irene Montero». También se ha pronunciado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha subrayado que el CGPJ advirtió al Gobierno en su informe preceptivo que con su ley del 'solo sí es sí' se rebajaba la pena al delito de violación, pero el Ejecutivo «ignoró esa advertencia». A su entender, el «error jurídico es tan grande» que «no se resuelve con insultos sino con dimisiones».