La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunciará este lunes que aspira a ser la cabeza de lista del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid, confirmando así los rumores que desde hace días la situaban como candidata oficialista del partido, han informado a EFE fuentes socialistas. Maroto tiene previsto hacer este anuncio en la inauguración de una jornada de turismo a la que acudirá acompañada de otros ministros socialistas como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta, además del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.



El propio Lobato adelantó recientemente que la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid la ocupará una mujer y en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de Maroto, quien este lunes confirmará lo que para muchos compañeros del PSOE ya era un «secreto a voces». Con el anuncio de Maroto, que por el momento no tiene rivales en el proceso de primarias, se pone fin al secretismo y la expectación generada con la identidad del candidato oficialista del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid, especialmente desde mediados de septiembre, cuando el partido anunció que retrasaba dos meses el proceso para tener más margen para elegir a un cabeza de lista potente.



La posibilidad de que fuera un ministro siempre ha estado sobre la mesa, aunque además del nombre de Maroto en las quinielas de los últimos meses han aparecido otros como los de Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop o Félix Bolaños. También han sonado los nombres de personas de fuera del ámbito político que enseguida fueron descartados por representantes del PSOE, como ha ocurrido con el poeta Luis García Montero y más recientemente con el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez.



Licenciada en Economía, Econometría y Economía Cuantitativa, Maroto (nacida en Medina del Campo en 1973) fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de 2015 hasta junio de 2018, cuando fue nombrada ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Con el paso que dará este lunes, Maroto se convierte en la candidata oficialista del PSOE para tratar de plantar cara al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, del PP, y de recuperar la Alcaldía de la capital, donde los socialistas no gobiernan desde 1989.



Más allá del caso de Maroto, es muy probable que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aspire a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas. De hecho, el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, dijo en una entrevista reciente que tanto Maroto como Darias son «dos extraordinarias ministras» que pueden «garantizar solvencia a los proyectos políticos allá donde estén». La fecha de presentación de precandidaturas del PSOE para localidades como Madrid y Las Palmas está fijada para los días 21 y 22 de noviembre, la recogida y presentación de avales del 23 al 29 de noviembre y las primarias, en el caso de que hubiera más de un candidato, serían el 11 de diciembre. El último candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid fue el exseleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández, una apuesta personal de Pedro Sánchez con el que el PSOE cosechó el peor resultado de su historia en las elecciones municipales en la capital, al lograr tan sólo ocho concejales en 2019.



Terminó dimitiendo del cargo en septiembre de 2021 y fue sustituido por la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, quien aún no ha descartado su intención de presentarse a las primarias. En cambio, la delegada de Gobierno y secretaria de la agrupación Madrid capital del PSOE, Mercedes González, hasta hace unos meses aspirante natural del partido impulsada por Ferraz, renunció a participar en esta carrera electoral. Su posible candidatura provocó dudas en Ferraz y en la dirección del PSOE de Madrid, que manejaban estudios internos cualitativos desfavorables.