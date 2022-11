El Congreso aprueba endurecer las penas de trata ante víctimas desplazadas por una guerra o catástrofe humanitaria

La mayoría del Congreso ha apoyado una propuesta de ley impulsada por los socialistas por la que se reforma el Código Penal para agravar las penas de trata en el caso de que las víctimas sean desplazadas por un conflicto bélico o por catástrofe natural. Esta iniciativa comenzó su andadura en el Parlamento como una medida dirigida específicamente a víctimas de la guerra de Ucrania por la invasión rusa. Sin embargo, este concepto se amplió a cualquier víctima de una guerra o de una catástrofe natura después de un acuerdo unánime con todos los grupos parlamentarios. También se llegó a un acuerdo en relación a la duración de esta modificación. El PSOE propuso en un principio que este agravamiento de penas de trata se aplicara durante 18 meses, desde la aprobación de la norma. El nuevo texto deja esta medida de forma permanente. La representante del PSOE en este debate, María Guijarro, ha defendido el efecto "disuasorio" que, a su juicio, supondrá esta norma, así como la "mayor agilidad" que permite en la "persecución de este delito".

En su intervención, la diputada se ha centrado en los casos de trata con fines de explotación sexual que viven mujeres y niñas vulnerables por este tipo de conflictos y, en este sentido, ha indicado que "entender la prostitución como una institución violenta aceptada", es "el primer paso para abordar legislativamente esta cuestión". Guijarro ha pasado así a explicar que su partido tiene una "mirada amplia" sobre este tema, pero ha denunciado que "la redacción actual del Código Penal sobre el proxenetismo apenas ha permitido que se dicte sentencias por este delito". Así, ha apuntado que lo que quieren los socialistas es "una redacción sólida que defina el proxenetismo para que sea perseguible". "Y ahí les estamos esperando", ha apuntado en relación a otra ley socialista sobre esta materia que se está tramitando en el Congreso.

También se ha referido a otras enmiendas presentadas por las formaciones y que no han sido finalmente incluidas en el texto final durante el debate de ponencia. Guijarro cree que no tienen "encaje" en esta norma, pero sí podrían hacerlo en el texto que "inmediatamente" va a llegar a la Cámara baja: la ley integral contra la trata. Se refiere, por ejemplo, a la propuesta realizada por Ciudadanos y que ha defendido su portavoz de Igualdad en el Congreso, Sara Giménez. Según ha indicado, la enmienda de los naranjas pide una reforma de la Ley de Extranjería para evitar que estas personas tengan problemas de acceso al país de destino, como ahora ocurre. A esta problemática se ha referido también la representante de ERC en el debate, Carolina Telechea.

Esta diputada también ha echado en falta medidas de prevención y protección para las víctimas. Por otra parte, el portavoz de Junts en esta materia, Josep Pagès, ha criticado la redacción final que reconoce a la víctima como "una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o catástrofe humanitaria". A su juicio, esta definición "hace hincapié en el desplazamiento" en sí y no en "la categoría" de 'desplazada' de la víctima. "No se agrava la pena porque la víctima sea vulnerable al ser desplazada, sino porque en el desplazamiento es captada", ha apuntado, antes de insistir en que, con este redactado, "si la víctima no es captada durante el desplazamiento no se agrava la pena". Aún así, la formación apoya la iniciativa porque es "un avance" a las medidas actuales. No es el caso de PNV, que ha decidido abstenerse porque considera que se ha "desdibujado" el fin de la propuesta.