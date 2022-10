Bildu amenaza al Gobierno de que «no hay alternativa posible»

El portavoz presupuestario de EH-Bildu, Oskar Matute, ha trasladado al Gobierno este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados su «voluntad sincera» para negociar los Presupuestos Generales del Estado, pero le ha advertido de que «no hay alternativa posible» para aprobarlos sin sus votos. "No hay alternativa posible de Presupuestos sin la concurrencia de la izquierda independentista catalana, vasca o gallega. Ténganlo presente«, ha avisado en la segunda jornada de debate de totalidad de las nuevas cuentas, en una intervención en el que le ha pedido huir de un »equilibrio imposible" a la hora de adoptar medidas.

«¿De verdad merece la pena contentar a los poderosos a costa de defraudar a las mayorías sociales y trabajadoras?», se ha preguntado, calificando de «paliativas» las medidas adoptadas, pero no «quirúrjicas» por intentar que «las élites no sientan que se está rascando su margen de beneficios». Matute ha reconocido que hay «elementos positivos» en las nuevas cuentas, pero ha indicado que distan mucho de los Presupuestos que se presupondrían a un Gobierno «tan progresista como dicen ser». "No hay que parecer diferente a la derecha.

Hay que serlo, para eso les votaron«, ha dicho, asumiendo que sus hechos siempre se quedan »a medias« y deben ser otras fuerces las que »obliguen a llegar más lejos«. Matute ha recordado que los futuros impuestos a energéticas y banca ya fueron solicitados »reiteradamente" por su formación, pero también otras medidas que en su momento fueron rechazadas, como la limitación del precio de los alquileres --la actualización está limitada en el plan contra la crisis--, la gratuidad del transporte público, como en Cercanías, o el aumento de las pensiones más bajas.