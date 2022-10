El Gobierno expulsó a un 8 % de migrantes irregulares en 2021

El Gobierno expulsó al 8% de los 42.492 migrantes irregulares que llegaron a España en 2021, aunque no precisa nacionalidades porque "podría derivar en problemas en las relaciones exteriores" y "afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones". La información la ha ofrecido al PP el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, en la que especifica que el número de retornados en 2021 fue de 3.594 personas. La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha subrayado que "sólo" se expulsó al 8% de los inmigrantes irregulares y que el Ejecutivo no ofrece información sobre las nacionalidades. "En 2022 la media de expulsiones va en el 5%", ha asegurado la dirigente 'popular', que reclama que se fomente las políticas de retorno para "no provocar un efecto llamada".

El PP se interesó por las nacionalidades de los migrantes tanto en la entrada como en los casos de retorno, a lo que el Gobierno responde que la "difusión de ese tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados". Dicha difusión, continúa el Ejecutivo, "dificultaría en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones". En respuesta al interés del PP, también subraya que la inmigración llegada a territorio español a través del aeropuerto Madrid-Barajas "está constituida por ciudadanos extranjeros que acceden legalmente a territorio nacional". "En algunos casos", añade, "esta entrada inicialmente legal deviene posteriormente en una situación administrativa irregular". La estadística de Ministerio del Interior hasta el 15 de octubre de 2022 muestran un descenso del 21,5% en la llegada de migrantes tanto por mar como por la frontera terrestre. Son 25.169 las personas que han entrado en el país de forma irregular, mientras que un año antes a estas alturas lo habían hecho 32.061. La entrada por pateras ha bajado un 24% en total. A la costa peninsular y Baleares han llegado 9.803 personas, lo que supone una bajada de más de un 33%, mientras que a Canarias se contabilizan 13.122 migrantes, es decir un descenso del 13%. Hasta el 15 de octubre, Melilla es el único punto de la geografía con cifras en ascenso al contabilizar 118 entradas irregulares por mar, frente a las 8 del mismo periodo de un año antes; y otras 1.155 entradas por la frontera terrestre, frente a 1.026 de hace un año, según los datos de Interior, que suele ensalzar a este respecto la coordinación con Marruecos en esta materia.