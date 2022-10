Yolanda Díaz apoya la propuesta de CaixaBank sobre congelar las hipotecas durante un año

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera «correcta» la propuesta que ha hecho «una entidad financiera que también tiene participación pública», en alusión a CaixaBank, «de congelar durante todo este año las hipotecas». A su llegada a la celebración del 60 Aniversario de Mensajeros de la Paz, Díaz ha asegurado que está siguiendo el debate de las hipotecas «con mucho interés y mucha preocupación», ya que supone una situación de «elevado riesgo». El Gobierno y el sector financiero trabajan para encontrar una solución que, hasta el momento, pasa por extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años, según la propuesta presentada por la banca para ayudar a los clientes vulnerables a hacer frente al pago de sus hipotecas tras la subida de los tipos de interés. "Creo que lo que se está planteando no es suficiente. La apuesta que hago es la que ha hecho una entidad financiera que también tiene participación pública. Creo que no va de ayudar a los vulnerables, esta crisis va de vulnerables, pero va de clases medias y, en este sentido, la propuesta que ha hecho una de las entidades financieras de congelar durante todo este año las hipotecas para el conjunto de la población española es lo correcto. La medida que se está trabajando creo que no es suficiente", ha expresado la ministra al respecto.

La preocupación por el encarecimiento de las hipotecas también estuvo presente en la reunión en la que participó Díaz en Bruselas esta semana, como ella misma ha comentado este viernes a los medios. La vicepresidenta segunda ha señalado que tanto las patronales como los sindicatos están alerta ante esta situación que está «empobreciendo a las familias (...), pero que también está encareciendo los costes financieros de la empresas e industrias». Díaz ha alertado de que se está produciendo «una enorme transferencia de rentas de la ciudadanía por la subida de los tipos a las entidades financieras» y ha añadido que la propuesta planteada supone que se producirá nuevamente una novación, que obligará al cliente a sentarse con su banco para renegociar las condiciones de su hipoteca. "Si hay una relación desigual es la que existe entre una entidad financiera y un cliente. Es David contra Goliat. Por tanto, creo que las medidas no son suficientes, que las medidas han de abarcar a la mayoría de la sociedad española, va de clases medias. Nos afecta por igual", ha insistido. Díaz también ha recalcado su oposición a la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y ha mostrado su alegría ante la postura del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe 'Estabilidad Financiera Global' alertó de las repercusión de los políticas monetarias de los bancos centrales. La vicepresidenta segunda también ha recordado que «es imprescindible» desplegar impuestos «frente a los que más tienen» y ha acudido a un informe del Banco de España para subrayar que los márgenes empresariales en España han crecido un 62%. Díaz también ha aludido a la política del PP y a su «grave error» al criticar la excepción ibérica, «elogiada por los sindicatos y empresarios del conjunto de Europa». "Deben reconocer lo que está bien en nuestro país. La excepción ibérica está ayudando a muchas familias y a muchas empresas. Por tanto, creo que la estrategia del señor (Alberto Núñez) Feijóo y el PP es profundamente equivocada", ha añadido Díaz.