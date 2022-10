Feijóo asegura que Sánchez se ha comprometido a la reforma del CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en su reunión ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se avanzó en ponerse «de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro». El líder de la oposición ha protagonizado este martes un desayuno informativo de El Mundo, en el que ha estado arropado por su cúpula, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y al que también han asistido la exministra Fátima Bañez y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.

En este foro, Feijóo se ha preguntado en qué se mejoró en el encuentro de ayer y ha enumerado: «Primero que el Gobierno nos llame para hablar de la renovación del Consejo. Segundo, que el Gobierno acepte que esto no va de nombres, que esto va de requisitos, de idoneidad. Tercero, que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro». «Y cuarto, cumplidas todas las cuestiones anteriores, que el Congreso y el Senado ejerzan sus funciones en la renovación del Consejo», ha completado. Feijóo ve «visos de posibilidad» de que el diálogo para el desbloqueo judicial «pueda llegar a buen término». Y ha asegurado que el PP ha hecho una cesión «fundamental» al no pedir la reforma del Consejo como un «requisito previo», sino aceptar que se posponga a los «próximos meses». «Nuestra propuesta es que jueces y elegidos sean elegidos mayoritariamente por jueces y magistrados, esto lo hemos cedido para intentar, como le decía antes, asumir que nuestra propuesta no es para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones», ha agregado. Y se ha comprometido a hacer esa reforma si gobierna, un compromiso no solo «electoral», sino «personal».

En la negociación, el líder del PP se ha referido a la propuesta judicial que su partido envió al Gobierno en julio y que según su formación es el punto de partida con el que negocian ambas partes. En este documento, los populares no piden que los doce vocales del turno judicial sean elegidos de forma directa, sino que reclaman que el «CGPJ recién nombrado» proponga en seis meses una propuesta de reforma que «garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección» del turno judicial.

Tras dar por hecho el compromiso de ambas partes en la reforma del modelo de elección, Feijóo ha apuntado que «se ha de avanzar en un compromiso para renovar la ley en la que jueces y magistrados elijan a jueces y magistrados», el modelo que defiende su partido. Desde la dirección del PP evitan entrar en los detalles de le negociación, aunque señalan como logro que el Gobierno esté dispuesto a hablar de todo, sin comprometerse, pero sin cerrarse a un nuevo modelo de elección. Preguntado sobre si el PP necesita un compromiso por escrito a reformar la ley como requisito para renovar, el presidente de los populares ha señalado que no hará afirmaciones que supongan «incomodar a los negociadores»