El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descatado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluye cifras «récord» para las comunidades autónomas y ha culpado al PP de que el sistema de financiación autonómica siga sin renovarse. Así ha respondido Sánchez en el Pleno del Congreso al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien le ha reclamado la puesta en marcha de un fondo de nivelación para compensar a las comunidades infrafinanciadas mientras no se reforme el actual sistema.

El jefe del Ejecutivo ha obviado esa propuesta concreta y ha preferido cargar contra el PP por su «oposición negacionista» y sacar pecho de las cifras para financiar a comunidades y ayuntamientos previstas en la cuentas públicas que aprobó este martes el Consejo de Ministros.

Así, ha detallado que el proyecto contempla que las comunidades reciban 135.274 millones del sistema de financiación, un 24 % más que este año, y que prevé 124.293 millones para entregas a cuenta y 10.981 millones en concepto de liquidación del ejercicio 2021. También ha apuntado que los ayuntamientos recibirán un 5% más, en total 23.235 millones. Estas cifras, según Sánchez, demuestran el «compromiso total y absoluto del Gobierno» con los entes locales y autonómicos. «El Gobierno -ha explicado- es pragmático y, consciente de que las competencias de las comunidades son un pilar fundamental para el Estado del Bienestar, aumenta sus recursos».

A continuación ha contrastado esa actitud con la del primer partido de la oposición, al que a echado en cara que no cumpla la Constitución con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial y que no se avenga tampoco a revisar el también caducado sistema de financiación autonómica. «Dos no bailan si uno no quiere y tenemos una oposición negacionista que no arrima el hombro», se ha quejado el presidente del Gobierno, asumiendo que «no se le pueden pedir peras al olmo».

El primero en establecer un paralelismo entre la situación que viven el CGPJ y el sistema de financiación autonómica ha sido Baldoví. En su pregunta a Sánchez se ha quejado de que la interinidad del órgano de gobierno del jueces, que dura ya casi cuatro años, produzca «escándalo» pero la del sistema de financiación, que suma ya ocho, no escandalice tanto. El diputado de Compromís ha reconocido los «esfuerzos» del Ejecutivo central pero le ha pedido a Sánchez que haga uno más y apruebe un fondo transitorio de nivelación para las comunidades que reciben menos fondos que la media: Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

Según ha recordado, este año ya se habilitaron 3.000 millones para las liquidaciones negativas de 12 comunidades -entre las que no estaba la Comunitat Valenciana- y el fondo que propugna Compromís sólo supondría 2.000 millones, un 0,7% del gasto social total. Sería, ha enfatizado Baldoví, «una nimiedad» que serviría para igualar a las comunidades sin rebajar su financiación anual y para dar «sosiego» a los gobiernos regionales a la hora de afrontar sus gastos sociales.

«Este Gobierno y el Gobierno valenciano intentamos construir pequeños paraísos terrenales decentes, éticos y morales, en los que todos tengan las mismas oportunidades, pero para mantenerlos hacen falta recursos», ha resumido el diputado valenciano, incidiendo en que el Estado de Bienestar no se paga con bajadas de impuestos.