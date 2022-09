El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves tiempo para analizar las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de coalición, aunque ya ha adelantado que la bajada de impuestos es «decepcionante y escasa» y carece de sensibilidad con las rentas medias y bajas. «Si el Gobierno aplica lo que ha dicho esta mañana los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022», ha sido la primera valoración de Feijóo, que ha participado en Vigo en una reunión por el veto europeo a la pesca de fondo.

Según el líder la oposición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado con «improvisación» y además «ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022 cuando tiene el récord de recaudación más alto» de los últimos años, «unos 30.000-32.000 millones de euros», ha apostillado. Núñez Feijóo también ha apuntado que las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos» según la propuesta hecha pública este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su opinión, el Gobierno «no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y con las rentas bajas, a las que se les ha dicho no a la rebaja de impuestos en este año 2022». Durante su intervención, además, ha lamentado que el IVA a los alimentos no bajará y ha sostenido que «el Gobierno sigue teniendo la lista de la compra más alta de los últimos 40 años y no está dispuesto a bajar los alimentos». «(El Gobierno) Lleva hablando muchos meses de que no se pueden bajar los impuestos y de forma improvisada esta semana ha dicho que está dispuesto a bajar algunos impuestos», ha concluido.