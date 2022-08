El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que no hará cambios en su Ejecutivo y ha subrayado que se trata de un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. En su visita a la isla de La Palma, Sánchez ha insistido en rueda de prensa que no entra en sus planes hacer cambios en su gobierno y ha indicado que en ocasiones lee noticias sobre aspectos como éste «que ni siquiera se me habían ocurrido».

Ha señalado que preside un gobierno estable «que va a durar hasta el final de la legislatura». Asimismo, ha emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a cumplir el acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que su antecesor, Pablo Casado, firmó con el Gobierno en otoño de 2021, pues ha subrayado que el bloqueo de la institución, que suma 1.351 días, ha superado ya todos los precedentes. De este modo Sánchez ha confirmado que Gobierno y PP llegaron firmaron un acuerdo para renovar el CGPJ, un documento que ha publicado este martes el diario El País y que llevaba la firma del ministro Félix Bolaños y del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. «Hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el Consejo y le pido que cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución, que se debe cumplir del primero al último de sus artículos», ha señalado. Según ha dicho, el CGPJ ha cumplido ya 1.351 días bloqueado y esa situación ya no tiene precedentes en la historia democrática de España ni en toda Europa, y por ello ha pedido «responsabilidad» y «lealtad institucional» al PP de Núñez Feijóo. «Esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, no tiene precedentes -ha afirmado-. El Gobierno tiende la mano, dispuesto a renovar mañana mismo el Consejo, y lo que pido al PP es que cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma».