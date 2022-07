🔴Intervención no Debate do Estado🔴

Cumprir os acordos e levar a cabo reformas estruturais.

«Denunciamos as renuncias e incumprimentos do executivo de PSOE e UP porque é a nosa obriga: defender por encima de todo os intereses da Galiza e das clases populares.»

🏛️ @NestorRego pic.twitter.com/IOQX9hDdRq