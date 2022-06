El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha lamentado este jueves el debate «irresponsable» sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha criticado a los bancos que utilizan estos argumentos para desviar el ahorro en pensiones a sus productos. «Después están los listillos que se aprovechan de esto. ¿Han visto la publicidad telefónica de ING, donde se aprovechan de todo esto para intentar desplazar ahorro hacia productos de ING? ¿Ustedes se creen que esto es responsable cuando todo lo que hay detrás de esto es falso? Por supuesto que las pensiones van a mantener todo el poder adquisitivo», ha dicho Escrivá en el cierre de un encuentro sobre pensiones, organizado por el diario Expansión.

El ministro ha garantizado la sostenibilidad de las pensiones en los próximos años gracias a que los ingresos, con un aumento del 8 %, crecen por encima de los gastos, con un repunte del 6%, lo que permite reducir el déficit de la Seguridad Social, que terminará el año en el 0,5%, según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Escrivá también ha cuestionado que el debate gire en torno al gasto de la Seguridad Social asociado al a inflación, ya que utiliza «información abolutamente falsa» y ha recalcado que todos los países del entorno revalorizan las pensiones de acuerdo al IPC, porque «no puede ser de otra forma».

«¿Pero qué debate es este cuando la Seguridad Social está yendo al equilibrio presupuestario? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esto es tan raro? ¿Por qué tenemos este debate artificial creado en España y nos bombardean otra vez con esto? Es una irresponsabilidad crear incertidumbre a 10 millones de pensionistas», ha subrayado el titular de la Seguridad Social. Escrivá también se ha mostrado molesto con la actitud del Partido Popular, que en 2020 «estaba de acuerdo con la revalorización de las pensiones y ahora introduce ruido y vuelve a generar inseguridad en los pensionistas».

El ministro ha cargado contra la reforma de las pensiones acometida por el PP en 2013, cuando estaba en el Gobierno, en la que introdujo el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). «Un conjunto de académicos tuvo la oportunidad, porque el Gobierno de turno les dejó, de diseñar un sistema muy innovador, que no había en ninguna parte del mundo que es: vamos a corregir el déficit público con una cosa que se llama el IRP, que consiste en que una vez que a la Seguridad Social la tengo en un déficit enorme, resultado de los gastos impropios, lo corrijo a través de un recorte masivo de pensiones de 20 o 30 años».

«Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer eso» ha ironizado el ministro. Para Escrivá, se trató de un «sistema completamente incierto», que el propio PP tuvo que desmontar. Además, en sus reproches a este partido, también ha incluido al expresidente José María Aznar, que este jueves ha censurado la indexación de las pensiones al IPC. El ministro cree que detrás de toda está incertidumbre y de las críticas al nuevo sistema de pensiones están «ese conjunto de académicos» a los que el PP encargó la reforma de 2013. »Son los grandes opinadores de los últimos 25 años en pensiones. Están en todos los think tanks correspondientes y, bueno, no les ha gustado que les deroguemos aquella reforma tan innovadora» ha añadido.

Escrivá ha explicado que los pensionistas no son un problema para la inflación, ya que van «por el lado de la demanda, no de la oferta» y el problema actual es la oferta. «No encontrarán un solo Banco Central en Europa, con una excepción, que esté hablando de que las pensiones no tengan que revalorizarse en sus países, ninguno, porque no tiene mucho que ver con el sistema inflacionista actual», ha zanjado el titular de la Seguridad Social. También ha recordado que los bancos centrales «no tienen legitimidad democrática para hablar de equidad», ya que son los gobiernos y los parlamentos los que deciden cómo se distribuyen las rentas con los gastos e impuestos. Escrivá ha insistido en su desconcierto ante estos mensajes «distorsionados» de los que esperan ver «si el Gobierno falla, si un hito no se cumple o si se le tuerce la mano y no cumple».