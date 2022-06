La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alabado este lunes el trabajo del PP andaluz, encabezado por el candidato Juanma Moreno, así como el liderazgo del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, «quien ha dado total libertad al proyecto» en la región para «configurar las listas, los equipos y el programa». «Esto es fundamental. El trabajo y el respeto que le ha dado el presidente del partido a nuestros compañeros en Andalucía», ha señalado la presidenta, quien ha subrayado que «su liderazgo está consolidando al PP que España necesita». Asimismo, Ayuso remarca que ella en Madrid seguirá poniendo en marcha las políticas que le han llevado a gobernar con una holgada mayoría absoluta. En este sentido, no cambiará.

Preguntada por los periodistas, antes de participar en la inauguración de la cumbre empresarial 'Madrid and The Middle East', por si su liderazgo queda relegado tras la mayoría absoluta obtenida por Moreno, Ayuso ha declarado que a estas alturas de su vida política es experta en «las campañas de la izquierda». «Ahora toca volver a mirarme a mí a ver si de esta manera buscamos divisiones del PP. Lo primero que quiero decir es que no he perdido ningunas elecciones, quienes se han hundido son los señores de la izquierda al completo porque su proyecto y programa es un fracaso. En segundo lugar, nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno ni nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo y yo no voy a cambiar ni un milímetro mi política en la Comunidad», ha manifestado.

La presidenta madrileña ha puesto el foco en que hoy es «un día de inmensa felicidad no solo para Madrid sino muy especialmente para Andalucía y para el conjunto de España» ya que el resultado obtenido en esta región demuestra «el despertar de una sociedad» y «el despegue que está viviendo», que en el futuro va a ser «más evidente e importante». Ayuso ha hecho hincapié en que gracias al cambio político que ha encabezado Juanma Moreno «las cosas han cambiado por completo en esta región prospera y que siempre ha estado al servicio de España». «Después de estos cuatro años de inmenso trabajo por parte de nuestros compañeros del PP en Andalucía ahora están aquí los resultados, está liderando en muchas ocasiones los andaluces los ranking de creación de puestos de trabajo, de empresas, de atracción de talento, de proyectos.. este camino es imparable», ha remarcado. Asimismo, ha destacado que ahora Moreno va a tener "toda la libertad para configurar su gobierno en base a su criterio.

Respecto a Vox, se ha limitado a opinar que ella no tiene que decirle «a un partido que se está equivocando dónde se está equivocando». La también presidenta del PP de Madrid ha incidido en que el hecho de que «el PP haya duplicado al PSOE en unos resultados demuestra el hartazgo que tiene la sociedad española con el proyecto del socialismo de Pedro Sánchez» y ha sostenido que «la gente ya no puede más». A su parecer, la sociedad está «cansada» del «destrozo que están haciendo en la Educación, de la división entre españoles, de la falta de respeto institucional» así como de «los agravios con los nacionalistas o con el entorno político de ETA».

También lo está, «especialmente», de lo que está ocurriendo con la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, donde «las feministas no dicen nada» y donde «el señor Sánchez no dice nada» ante un caso «tan aberrante y que demuestra que están vendiendo mercancía averiada entorno al ecofeminismo resiliente y generando una serie de problemas tóxicos». Para Ayuso, España «ha retrocedido en todo» y el país «no aguanta más el proyecto de Pedro Sánchez». Así, ha considerado que se hubieran celebrado elecciones generales este fin de semana el presidente estaría «haciendo las maletas».