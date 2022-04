El eurodiputado y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado este martes en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania por el caso del espionaje con el programa Pegasus a dirigentes independentistas, destapado en una investigación de la plataforma de ciberseguridad 'CitizenLab'.

En una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Puigdemont ha informado de que presentarán querellas los próximos días contra los responsables, empezando por la empresa tecnológica NSO, en los tribunales en Barcelona, pero también ante la justicia de otros países de la Unión Europea donde se han producido los supuestos ciberataques, caso de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo.

Además, el expresidente ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que «actúe urgentemente» y haga rendir cuentas a España por el uso del programa Pegasus contra rivales políticos, que supone una «violación masiva de derechos fundamentales». En cierto momento ha apuntado a que solo los Gobiernos tienen acceso a este instrumento, por lo que ha indicado que es necesario que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros órganos estatales «sean investigados», aunque no queda claro todavía contra quien se presentarán las múltiples querellas individuales de las personas afectadas.

Para Puigdemont el Ejecutivo español debe «rendir cuentas» por esta «trama». «Es un sistema entero el que está corrupto y es a ese sistema al que tenemos que sentar en los tribunales», ha indicado. Igualmente, ha recordado que los dispositivos móviles de varios miembros del Parlamento Europeo y asesores parlamentarios, por lo que ha instado a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a tomar medidas ya que se ha puesto en riesgo la seguridad de la institución y a organizar un debate extraordinario.

La investigación señala que los móviles de miembros de ERC, Junts y la CUP fueron espiados entre 2019 y 2020 con el programa Pegasus, que se vende en exclusiva a Gobiernos y permite fácilmente acceder al dispositivo y activar el micrófono o la cámara. Entre las víctimas se encuentran 63 personas del entorno independentista, incluido el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los eurodiputados Toni Comín (Junts), Jordi Solé y Diana Riba. También miembros del Parlament, abogados vinculados a los líderes independentistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, además de familiares de algunas de las principales figuras independentista fueron objeto de estos ciberataques. Preguntado en rueda de prensa por este caso, un portavoz de la Comisión Europea ha dejado en manos de los Estados miembros investigar las posibles implicaciones judiciales por posibles casos de quiebra de la protección de datos.

Junqueras

Por su lado, el líder de ERC ha subrayado que su formación política será «exigente» con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que debe dar explicaciones porque «tiene responsabilidad de saber si sus órganos usan esto». «Tiene la obligación de explicarlo no solo en el Congreso y el Senado sino también en otros ámbitos institucionales, también en el Parlamento Europeo», ha afirmado Junqueras. Sobre si este caso afectará a la mesa de negociación política entre la Generalitat y el Gobierno, el líder de ERC ha insistido en que el proceso de diálogo es «una herramienta útil» a la que «no va a renunciar».

«Es una bandera que no podemos dársela a quien no la merece. El estado español no hace méritos para merecerla y no podemos regalársela», ha recalcado. Junqueras ha subrayado que casos como el posible uso de Pegasus contra dirigentes catalanes hace que el independentismo «acumule capital político» de cara a la comunidad internacional. Por contra, para Puigdemont es «evidente» que esta revelación «cambia muchas cosas» y por tanto el Gobierno no puede actuar como si esto no hubiera sucedido. «No entendemos que después de este escándalo las cosas sigan igual y se siga confiando en un Gobierno que es parte de esta trama», ha resumido.