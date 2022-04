Los extranjeros residentes en España superan por primera vez los seis millones

La cifra de ciudadanos extranjeros residentes en España ha superado por primera vez, a fecha de 31 de diciembre de 2021, la cifra de seis millones (6.007.553) tras aumentar en el último año un 3,6%, con respecto al anterior, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press. La información, del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones, se elabora través los ficheros del Registro Central de Extranjeros, que gestiona la Dirección General de Policía (Ministeriodel Interior). En estas estadísticas se incluye a los extranjeros de terceros países o migrantes, los extranjeros comunitarios o familiares de estos; y los británicos y sus familiares con documentación en base al acuerdo entre ambos países tras el Brexit.

3,4 millones de ciudadanos de la UE y 2,3 de terceros países

Concretamente, en España residen 2.345.921 de extranjeros de terceros países o migrantes (tarjeta de residencia) frente a 3.480.047 de extranjeros de al UE (certificado de registro). En este último caso, la cifra desciende en más de 10.000 personas con respecto a 2020 por la sustitución de este certificado en el caso de los británicos y sus familiares con nueva documentación tras el Brexit. De hecho, los británicos con este permiso de residencia han pasado de 65.891 en 2020 181.585 contabilizados un año después. En general, el crecimiento acumulado de la población extranjera residente en los últimos cinco años es de un 19% y en 2021 se ha observado un incremento interanual similar a años previos a la Covid-19 (207.093personas, casi un 4%), lo que supone algo más de un punto por encima del crecimiento producido en 2020, pero aún por debajo de lo observado en el año inmediatamente anterior a la pandemia. De este modo, le crecimeinto experimentado el año pasado se debe fundamentalmene a las 81.369 personas más con autorización de residencia, es decir, migrantes de terceros países cuyo crecimiento interanual se situó en el 3,6% y a las nuevas 115.694 británicos o familiares documentados con el modelo Brexit, que han experimentado un crecimiento del 176%.

Rumanos, marroquíes, británicos, italianos y chinos

Un 52% de los extranjeros que residen en España son hombres y la media de edad es de 40 años. Además, la comunidad rumana es la más grande, con 1.093.231 extranjeros residiendo en el país, seguida de la marroquí (829.992), la británica (407.628), la italiana (377.143) y la china (231.019). Cabe destacar que a 31 de diciembre de 2021 el número de ucranianos residentes en España era de 95.469, ocupando el puesto número 14 entre las comunidades más numerosas en el país, y con un crecimiento del 2,2 por ciento en el último año. Pese a que los ciudadanos rusos son menos, un total de 70.111, han experimentado un incremento del 7,4 por ciento en el último año (5 puntos más de subida que en el registrado en el ejercicio anterior). En total, quince nacionalidades concentran casi el 75% del total de residentes extranjeros en España y siete de ellas corresponden a países de la Unión Europea, entre los que destacan Rumanía (18%) e Italia (6%).

Aumentan los colombianos y bajan los venezolanos

Entre los colectivos más numerosos de países de fuera de la UE, el Ejecutivo destaca los nacionales de Marruecos, Reino Unido, China, Venezuela, y Colombia, todos ellos por encima de los 145.000 residentes cada uno. Y, en este sentido, ha pone el foco en la comunidad colombiana que, según indica, es la única de fuera de la UE que ha crecido durante el último año por encima del 10%. Por el contrario, según recoge el informe, se ha observado una fuerte desaceleración en el crecimiento interanual del colectivo venezolano, que pasa del 53% en 2020 al 7% en 2021. Entre los ciudadanos de la UE, los mayores crecimientos se observan entre los nacionales de Italia (7%) y Francia (5%). Si se tienen en cuenta los perfiles del extranjero residente en España por su permiso, los de países de fuera de la UE (con autorización de residencia e incluidos en el régimen general) el Ejecutivo destaca aquellos con autorización de residencia de régimen general aumentaron un 3,6% en 2021, en casi dos puntos con respecto a 2020 y ha tenido un crecimiento similar al de 2019. Además, destaca que los ciudadanos de nacionalidad marroquí y china constituyen el 42% este grupo. 77%

Permisos de larga duración

El 77% de los extranjeros en este régimen general posee una autorización de larga duración (idenfinida); un 23 porciento la tiene de caráter temporal y de ellos un 33% (176.860) se debe a motivos de trabajo, un 22% (118.169) por reagrupación familiar; y el 12% (62.218) a residencia no lucrativa. Además, el 33% (177.753) restante se ha concedido por circunstancias excepcionales (arraigo y razones humanitarias, principalmente). Sobre los residentes extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia de familiar de ciudadano UE-AELC, se ha producido un incremento del 0,3%, dato que achaca fundamentalmente al cambio de documentación por el Brexit. Aunque en el caso delos ciudadanos de la UE no era necesario incluir el motivo de la concesión de la residencia hasta 2021, las cifras de este último año ponen de manifiesto que en su mayoría el motivo es laboral, ya que concentra a la mitad de los extranjeros con certificado registro (44% por cuenta ajena y 6% en cuenta propia), seguido de la residencia no lucrativa (22%), los motivos familiares (19%) y estudios (9%). Y, por último, entre los beneficiarios del permiso para los ciudadanos británicos, el 53% tienen la condición de residentes permanentes, y el porcentaje de familiares no británicos en este grupo es sólo el 1%.

Concentración en cuatro comunidades autónomas

Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana y siete provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia) concentran En estas últimas, la población extranjera con permiso de residencia supera los 235.000. Por el contrario, Ceuta, Palencia, Soria y Zamora son las que registran el menor número de este colectivo, con menos de 12.000 extranjeros con residencia en cada una. Del mismo modo, si se tiene en cuenta el peso relativo de la población extranjera residente sobre el total de la población decada provincia, se aprecia que Almería, Baleares, Lleida, Girona y Alicante son las que a 31 de diciembre de 2021 tenían mayor proporción de población extranjera entre sus habitantes.