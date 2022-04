Arranca la campaña de la Renta este miércoles: Todas las novedades a tener en cuenta

Comienza la campaña de la Renta 2021. Comienza este miércoles y se extiende hasta el 30 de junio, aunque en ciertos casos se acortan los plazos. Aunque se trata de un trámite que se repite cada año, lo cierto es que suscita muchas dudas entre los contribuyentes. Y es que algunos requisitos y procedimientos varían de un año a otro. Entre las novedades normativas destacan los cambios introducidos en los Presupuestos de 2021, en particular la nueva escala para rentas altas y la inclusión por primera vez de las deducciones por ganancia con criptomonedas.

Seis tramos de IRPF

Uno de los cambios de este año es el nuevo gravamen para rentas mayores de de 300.000 euros. Así quedan los tipos impositivos para esta campaña de la Renta:

Primer tramo : hasta 12.450 euros - 19% de tipo impositivo

: hasta 12.450 euros - 19% de tipo impositivo Segundo tramo : desde 12.450 euros a 20.200 euros - 24%

: desde 12.450 euros a 20.200 euros - 24% Tercer tramo : desde 20.200 euros a 35.200 euros - 30%

: desde 20.200 euros a 35.200 euros - 30% Cuarto tramo : 35.200 euros a 60.000 euros - 37%

: 35.200 euros a 60.000 euros - 37% Quinto tramo : desde 60.000 euros a 300.000 euros - 45%

: desde 60.000 euros a 300.000 euros - 45% Sexto tramo: más de 300.000 euros - 47%

Trabajadores en ERTE: ¿deben hacer la declaración?

Los trabajadores que hayan estado en ERTE en 2021 no están exentos de hacer la declaración de la Renta, ya que Hacienda considera esta prestación como un rendimiento de trabajo sujetas a IRPF. Están obligados quienes hayan percibido más de 14.000 euros por parte de dos pagadores, siempre que la suma entre el segundo y los siguientes de 1.500 euros o más. En cambio, no están obligados los trabajadores en ERTE, que solo hayan obtenido ingresos de esta prestación y esta en todo 2021 no haya superado los 22.000 euros.

Autónomos

Todos los autónomos están obligados a hacer la declaración de la Renta, salvo aquellos cuyos ingresos no superen los 1.000 euros al año. Deberán incluir los ingresos que hayan recibido por la explotación de su actividad (modelo 307), las ayudas recibidas y las ganancias de ventas relacionadas con su trabajo.

Aumenta el impuesto sobre el patrimonio

Para quienes tengan bienes cuyo valor supere los 10 millones de euros, el impuesto de Hacienda sobre los inmuebles pasa de 2,5% al 3,5%.

Criptomonedas

Por primera vez se incluye en la Renta la declaración de criptomonedas. La casilla 1626 está destinada a indicar las ganancias y pérdidas de «saldos en monedas virtuales». Están obligados a declarar quienes hayan obtenido ingresos (tanto en España como en el extranjero) mayores de 1.000 euros en 2021.

Deducciones por hijos

Las madres con hijos menores de tres años -o los padres, en el caso del fallecimiento de la madre- podrán beneficiarse de 1.200 euros por hijo (100 euros al mes por cada niño). Están exentos los progenitores que ya estén cobrando una ayuda por desempleo.

Planes de pensiones

Se han reducido las deducciones en los planes de pensiones privados. Han pasado de 8.000 a 2.000 euros al año. Un verdadero freno al ahorro.

Producciones cinematográficas

Desde el 1 de enero, se puede aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas españolas, así como por la producción de ciertos espectáculos de música y baile en vivo. Este descuento se aplica tanto en el caso de ser productores de las obras, como si se ha aportado capital para financiarlas. Para tramitar la deducción, Hacienda ha habilitado nuevas casillas.

Catástrofes naturales

Quienes tengan acreditado ser víctimas de la borrasca Filomena, el volcán de la Palma o ser familiares o supervivientes del pesquero gallego hundido «Villa de Pitanxo» podrán beneficiarse de deducciones de un 50% sobre los impuestos en sus nóminas.

Obras de eficiencia energética

Las obras que se hayan realizado para mejorar la eficiencia energética se verán beneficiadas con deducciones de entre el 20% y el 40%.

De acuerdo al calendario del contribuyente disponible en la página web de la Agencia Tributaria, desde el 6 abril se podrá presentar la liquidación del IRPF y el impuesto de patrimonio a través de internet, mientras que el plazo para hacerlo por teléfono comienza el 5 de mayo y de manera presencial, el 1 de junio.